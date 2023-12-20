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  4. Гризманн стал живой легендой Атлетико. Француз повторил клубный рекорд
Испания
20 декабря 2023, 10:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:01
203
1

Гризманн стал живой легендой Атлетико. Француз повторил клубный рекорд

Нападающий стал со-рекордсменом «матрасников»

20 декабря 2023, 10:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:01
203
1
Гризманн стал живой легендой Атлетико. Француз повторил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Во вторник, 19 декабря, в 18-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью 3:3 с «Хетафе».

В составе «матрасников» двумя голами отметился нападающий Антуан Гризманн. Это позволило ему довести счет своим голам за мадридский клуб до 173, что является повторением клубного рекорда, владел которым легендарный Луис Арагонес.

Мадридский «Атлетико» в таблице Ла Лиги делит 3-4 позиции с «Барселоной». У обеих клубом по 35 очков. Лидирует «Жирона», у которой 44 пункта.

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Атлетико Мадрид
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TarasTaras94
Якщо б не пішов у Барсу то побив би ще сезони 2 - 3 тому. Бо ще й до того ж він перший час по поверненню до матрасників не міг знайти себе 
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