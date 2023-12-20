Испания20 декабря 2023, 10:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:01
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Гризманн стал живой легендой Атлетико. Француз повторил клубный рекорд
Нападающий стал со-рекордсменом «матрасников»
20 декабря 2023, 10:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:01
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Во вторник, 19 декабря, в 18-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью 3:3 с «Хетафе».
В составе «матрасников» двумя голами отметился нападающий Антуан Гризманн. Это позволило ему довести счет своим голам за мадридский клуб до 173, что является повторением клубного рекорда, владел которым легендарный Луис Арагонес.
Мадридский «Атлетико» в таблице Ла Лиги делит 3-4 позиции с «Барселоной». У обеих клубом по 35 очков. Лидирует «Жирона», у которой 44 пункта.
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Комментарии 1
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Якщо б не пішов у Барсу то побив би ще сезони 2 - 3 тому. Бо ще й до того ж він перший час по поверненню до матрасників не міг знайти себе
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