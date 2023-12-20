Гризманн стал живой легендой Атлетико. Француз повторил клубный рекорд

Во вторник, 19 декабря, в 18-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью 3:3 с «Хетафе».

В составе «матрасников» двумя голами отметился нападающий Антуан Гризманн. Это позволило ему довести счет своим голам за мадридский клуб до 173, что является повторением клубного рекорда, владел которым легендарный Луис Арагонес.

Мадридский «Атлетико» в таблице Ла Лиги делит 3-4 позиции с «Барселоной». У обеих клубом по 35 очков. Лидирует «Жирона», у которой 44 пункта.