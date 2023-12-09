Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку

Антуан Гризманн долго решался на переход в «Барселону». Главная звезда «Атлетико» очень хотел выиграть Лигу чемпионов именно с «матрасниками». Но трагически не сложилось. Отчаявшись, «Маленький принц» таки решился уйти в «Барсу». Он полагал, что в компании с Месси ему покорится «Ушастый» кубок. Но все получилось еще хуже, чем было до.

В «Барселону» Гризманн перешел с третьей попытки. Его настоятельно звали на «Камп Ноу» в 2017-м и 2018-м, но француз, вроде бы согласившись, в самый последний момент передумывал. Наверное, чувствовал интуитивно, что этого делать нельзя.

Тем не менее, от судьбы не уйдешь. Летом 2019-го «Барселона» взяла инициативу в свои цепкие руки, и выкупила контракт Гризманна у «Атлетико» за прописанные в договоре 120 миллионов евро. Мадридцы долго возмущались по этому поводу, дескать, клаусула составляла не 120, а 200 миллионов, но дело было сделано. Лучший футболист «Атлетико» перешел в «Барселону», чтобы быть на одном уровне с Месси. И выиграть Лигу чемпионов. А там, чем черт не шутит – и «Золотой мяч».

Интуиция Антуана не подвела. На новом месте у него не задалось. Болельщики «блаугранас» встретили его холодно. Да что там кулес – его встретили прохладно и футболисты «больше, чем клуба». Особенно – Месси. Лео так и не простил Антуану его долгих раздумий перед переходом в «Барселону». Отношения с аргентинцем у француза так и не сложились.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Лионель Месси

И, как следствие, отношения с Гризманном на новом месте не сложились ни у кого. Футболист, привыкший играть роль свободного художника как в «Атлетико», так и в сборной Франции, в «Барселоне» был инородным телом. Его нещадно критиковали и за то, что мало забивает, и за то, что мало отрабатывает в защите.

Собственно, в определенной степени он заслуживал на эту критику. Хотя однозначно не был самым слабым звеном той «Барселоны». Потому что та «Барселона», то есть эпохи очень позднего Месси – сама по себе была очень слабым звеном.

За два года, проведенные на «Камп Ноу», Гризманн забил лишь 35 мячей. И выиграл лишь Кубок Испании. Учитывая его трансферную стоимость, это был провал.

Однако главный провал в этой истории – не столько финансовый, сколько ментальный. Так долго не решаясь на переход, но, в конце концов, решившись, и почти сразу же разочаровавшись в этом, – можно только представить, насколько Антуан чувствовал себя скверно. Не в своей тарелке. Это как сразу потерять два убежища – и родительский дом, и собственный.

На новом месте он не прижился. А старое место – практически потерял. Нужно было что-то делать, искать выход из ситуации. И ни в коем случае не пускать ее на самотек, ибо в итоге можно было бы выйти на параллели с ситуацией Азара в «Реале».

Несмотря на вариативную возможность попробовать себя на абсолютно новом месте, Гризманн решается вернуться на старое. В «Атлетико». Вернуться туда, где ему было по-настоящему комфортно. И ему, и его семье. Но сделать это оказалось не так уж и просто. Точнее, очень даже сложно.

***

Окружение Гризманна отговаривало его от возвращения в Мадрид. Главная причина – недавняя любовь болельщиков к Антуану из-за его перехода в «Барсу» улетучилась. И уступила место ненависти. Были опасения, что и Симеоне, неизменный наставник «Атлетико», тоже охладел к своему некогда ключевому игроку. Но футболист твердо решил вернуться.

И клуб пошел ему навстречу. А почему бы и нет? Как раз логику боссов «матрасников» легко можно понять. На трансфере Гризманна мадридцы заработали очень серьезные деньги, к тому же, забирая игрока у «Барсы» в аренду, тем самым можно было и уколоть каталонцев, и параллельно усилить собственные позиции очень квалифицированным футболистом.

Трезвые расчеты боссов «Атлетико» по факту сработали. Хотя первый сезон Гризманна после возвращения из «Барсы» не задался. Фаны дружно освистывали своего бывшего кумира, да и сам бывший кумир был далек от оптимальной формы: два года «простоя» на прежнем рабочем месте не могли не сказаться.

Тем не менее, Гризманн волчьей хваткой вцепился в предоставленный шанс. Парню было все равно, что о нем говорят, что его засвистывают на трибунах. Он очень хотел войти в одну воду дважды. И у него это получилось.

Признаюсь, мне его история чем-то напоминает историю с возвращением Андрея Шевченко в «Милан». Из неудачной «командировки» в «Челси». «Отлучка» из ставших родными командами у этих двоих была, все же, отличительной по семантике, но оба очень хотели вернуться на круги своя. У Андрея, к сожалению, не получилось. И виной тому – не только травмы. Позволю себе высказать непопулярную мысль: Шеве не хватило, на мой субъективный взгляд, терпения и характера.

А вот Гризманну этого всего хватило. С лихвой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Жоау Фелиш

Перед началом прошлого сезона Антуан имел очень хорошие предложения. И из «ПСЖ» тоже. Но решительно отбросил их. Он твердо решил остаться в «Атлетико». Для этого значительно уменьшил сроки своего летнего отпуска. И готовился самостоятельно. Убиваясь до седьмого пота.

Изнурительные тренировки не прошли даром. Симеоне изумился, увидев, в какой потрясающей форме Антуан. По словам Чоло, он не видел таким Антуана даже в его лучшие годы в «Атлетико».

Казалось бы, Гризманн порвет всех, всем все докажет и снова вернет любовь и уважение фанов. Но в дело вмешались боссы мадридского клуба. И если в первом случае именно они стали движущей силой, определившей камбэк француза на «Ванда Метрополитано», то теперь именно они ставили палки ему в колеса.

Причина – очень банальна: деньги. Гризманн все еще принадлежал «Барселоне». И по условиям договора между клубами, «Атлетико» должен был выкупить Антуана у каталонцев за сорок миллионов евро, если тот сыграет минимум один тайм в половине матчей.

Денег у клуба на выкуп контракта Гризманна не было. И Симеоне настоятельно рекомендовали выпускать француза на поле в конце вторых таймов.

Наверное, такая странная (мягко говоря) ситуация могла выбить из колеи кого угодно. Но только не Гризманна. Он терпел.

И не только терпел, но и «ласково» давил на оба клуба, чтобы те договорились.

И те договорились. «Барселона» отпустила Гризманна. За 20 миллионов евро. Купила за 120, отпустила за 20-ть. Таков вот бизнес по-каталонски.

С другой стороны, «блаугранас» таким вот непопулярным способом избавились от необходимости выплачивать Антуану огромную зарплату – порядка 21 миллион в год.

В «Атлетико» сейчас зарплата француза – в три раза меньше. Но он был готов ее еще больше урезать, если бы попросили.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Освободившись окончательно от оков своего прежнего клуба, Гризманн по-настоящему расцвел. Финиш прошлого сезона – это бенефис «Маленького принца». Его игра была настолько убедительной, что болельщики оттаяли. И статистика у француза шикарная: 15 голов+16 передач в 38 матчах Ла Лиги. И снова его полюбили.

А он платит им взаимностью. Начало нынешнего сезона для «Атлетико» снова прошло под знаком Гризманна Антуан, фактически спасший минувший сезон и для клуба, и для Симеоне (уберег тренера от отставки), сейчас пожинает свои плоды.

Он снова – свободный художник, он снова – безоговорочный лидер команды, его снова обожают фаны. Гризманн переживает очередную молодость, максимально минимизируя неудобства от очередной «перестройки» мадридской команды.

Антуан Гризманн признан лучшим футболистом Ла Лиги в ноябре. На его счету за «Атлетико» – 170 голов. Осталось забить три, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «матрасников». Он точно это сделает.