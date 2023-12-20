Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду

Состоялись еще два матча 18-го тура Ла Лиги.

«Атлетико» и «Хетафе» выдали эпичную ничью. «Матрасники» оказались в меньшинстве на 38-й минуте при счете 0:0, но за несколько минут до конца основного времени выигрывали 3:1. «Темно-синим» удалось перевернуть встречу с ног на голову и сравнять счет.

Еще в одной встрече «Севилья» с комфортным преимуществом переиграла «Гранаду», хотя счет явно не по игре.

Ранее «Валенсия» минимально обыграла «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Атлетико» – «Хетафе» – 3:3

Голы: Гризманн (44), Мората (63), пенальти Гризманн (69) – Майораль (53), Оскар Родригес (87), пенальти Майораль (90+3)

«Гранада» – «Севилья» – 0:3

Голы: Педроса (23), Окампос (32), Рамос (49).

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