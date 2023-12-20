Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду
«Матрасники» были близки к победе в меньшинстве, но посыпались в концовке
Состоялись еще два матча 18-го тура Ла Лиги.
«Атлетико» и «Хетафе» выдали эпичную ничью. «Матрасники» оказались в меньшинстве на 38-й минуте при счете 0:0, но за несколько минут до конца основного времени выигрывали 3:1. «Темно-синим» удалось перевернуть встречу с ног на голову и сравнять счет.
Еще в одной встрече «Севилья» с комфортным преимуществом переиграла «Гранаду», хотя счет явно не по игре.
Ранее «Валенсия» минимально обыграла «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Атлетико» – «Хетафе» – 3:3
Голы: Гризманн (44), Мората (63), пенальти Гризманн (69) – Майораль (53), Оскар Родригес (87), пенальти Майораль (90+3)
«Гранада» – «Севилья» – 0:3
Голы: Педроса (23), Окампос (32), Рамос (49).
Full-time. pic.twitter.com/AUxNCdbj0w— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 19, 2023
События матча
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