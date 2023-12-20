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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
19.12.2023 22:30 – FT 3 : 3
Хетафе
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Испания
20 декабря 2023, 00:45 | Обновлено 20 декабря 2023, 01:07
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0

Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду

«Матрасники» были близки к победе в меньшинстве, но посыпались в концовке

20 декабря 2023, 00:45 | Обновлено 20 декабря 2023, 01:07
187
0
Хетафе в эпичном матче отобрал очки у Атлетико, Севилья одолела Гранаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча 18-го тура Ла Лиги.

«Атлетико» и «Хетафе» выдали эпичную ничью. «Матрасники» оказались в меньшинстве на 38-й минуте при счете 0:0, но за несколько минут до конца основного времени выигрывали 3:1. «Темно-синим» удалось перевернуть встречу с ног на голову и сравнять счет.

Еще в одной встрече «Севилья» с комфортным преимуществом переиграла «Гранаду», хотя счет явно не по игре.

Ранее «Валенсия» минимально обыграла «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Атлетико» – «Хетафе» – 3:3
Голы: Гризманн (44), Мората (63), пенальти Гризманн (69) – Майораль (53), Оскар Родригес (87), пенальти Майораль (90+3)

«Гранада» – «Севилья» – 0:3
Голы: Педроса (23), Окампос (32), Рамос (49).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Борха Майораль (Хетафе).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Хетафе).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
38’
Стефан Савич (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Хетафе Гранада Севилья
Источник Sport.ua
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