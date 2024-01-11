Денисов опроверг инсайд Бурбаса и ответил Фридману на его «фантазии»

8 января украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, экс-футболист «Днепра» Андрей Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент житомирского «Полесье».

Однако коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман опроверг эту информацию, заявив, что за Бурбасом стоит Александр Денисов, который работает в структуре житомирян.

Денисов в своем Facebook также опроверг информацию от Бурбаса и ответил на «фантазии» Фридмана:

«Прочитал драматический и остросюжетный комментарий коммерческого директора СК «Днепр-1» Вячеслава Фридмана о нападениях на «Днепр-1» и Андрея Русола, где упомянута и моя фамилия.



Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол не рассматривался на позицию спортивного директора «Полесья». Разговаривали с Геннадием Буткевичем и он лично подтвердил, что ни в каких списках Русола не было. В настоящее время обязанности спортивного директора в «Полесье» исполняет другой человек.



То есть инсайд Игоря Бурбаса банально не отвечает действительности. Но Вячеслав Фридман пошел дальше и прибавил еще свою фантазию. Что довело ситуацию до абсурда.



На сайте «Днепра-1» не увидел ни одного коммерческого партнера, за что собственно отвечает в клубе коммерческий директор Фридман. Есть только технический – Найк. Поэтому рекомендую не заниматься ерундой в отношении «Полесья», а заниматься делами по развитию «Днепра-1».



А вообще скандалы никому не приносят пользы, давайте лучше с этой же силой будем вместе развивать футбол», – написал Денисов.