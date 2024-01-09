«Глупее вброс сложно придумать». В Днепре-1 раскритиковали инсайд Бурбаса

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман опроверг слухи о переходе исполнительного директора клуба Андрея Русола в житомирское «Полесье» и раскритиковал автора инсайда Игоря Бурбаса:

«По моему мнению, Русол – это самый скромный и интеллигентный футбольный менеджер в Украине. Это атака, которая была целенаправлена именно на него. А через него на атмосферу в коллективе за неделю до зимних сборов. Русол не хочет это комментировать, считает, что не стоит привлекать внимание к таким глупостям.

Если бы Бурбас и тот, кто за ним стоит, вероятно Денисов, приняли во внимание момент, что Русол является одним из двух основателей клуба «Днепр-1» – поняли бы что глупее этого вброса сложно было что-то придумать».