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  4. «Глупее вброс сложно придумать». В Днепре-1 раскритиковали инсайд Бурбаса
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 17:21 |
1001
5

«Глупее вброс сложно придумать». В Днепре-1 раскритиковали инсайд Бурбаса

Вячеслав Фридман опроверг слухи о переходе Андрея Русола в «Полесье»

09 января 2024, 17:21 |
1001
5
«Глупее вброс сложно придумать». В Днепре-1 раскритиковали инсайд Бурбаса
СК Днепр-1. Андрей Русол

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман опроверг слухи о переходе исполнительного директора клуба Андрея Русола в житомирское «Полесье» и раскритиковал автора инсайда Игоря Бурбаса:

«По моему мнению, Русол – это самый скромный и интеллигентный футбольный менеджер в Украине. Это атака, которая была целенаправлена именно на него. А через него на атмосферу в коллективе за неделю до зимних сборов. Русол не хочет это комментировать, считает, что не стоит привлекать внимание к таким глупостям.

Если бы Бурбас и тот, кто за ним стоит, вероятно Денисов, приняли во внимание момент, что Русол является одним из двух основателей клуба «Днепр-1» – поняли бы что глупее этого вброса сложно было что-то придумать».

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Андрей Русол Полесье Житомир Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Вячеслав Фридман Александр Денисов
Источник FootballHub
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
Даже моя маникюрщица меньше сплетница чем бурбасятина
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+1
Octopus
Бурбас это уже имя нарицательное
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+1
DK1961
У лохметовской бурбасятины стиль тот же - опрокинуть как можно больше дерьма на прямых соперников за чемпионский титул, вывести их из равновесия, постоянно осуществлять через ПРОПЛАЧЕННЫХ бурбасятин психологическое давление для вывода их из равновесия. Такая себе ИПСО в условиях гибридной войны с конкурентами. Самим не противно?
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+1
DK1961
Да, и бесконечное клонирование (см.посты ниже) тоже ИХ элемент в этой ИПСО. Не поможет
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0
FunnyCat_____
Тимофеюк мы поняли про твою маникюрщицу, а твой гинеколог что думает про бурбаса ?
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-1
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