Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент Полесья

Экс-футболист «Днепра» Андрей Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент житомирского «Полесье». Нынешний гендиректор «Днепра-1» был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.

Русол предлагал владельцу житомирского клуба Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, а трансферную политику предпочел полностью замкнуть на себе, информирует журналист Игорь Бурбас.

Однако босс «Полесья» на это не пошел, потому что хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной, а не только финансировать и наблюдать со стороны.

После первого части сезона «Полесье» занимает 3-е место (32 очка), «Кривбасс» и «Днепр-1» имеют по 34 балла. Наименьшее количество очков потеряли «Шахтер» (31 и две игры в запасе) и «Динамо» (28 и три игры в запасе).