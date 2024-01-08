Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент Полесья
Владелец клуба Геннадий Буткевич отказался от услуг гендиректора «Днепра-1»
Экс-футболист «Днепра» Андрей Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент житомирского «Полесье». Нынешний гендиректор «Днепра-1» был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.
Русол предлагал владельцу житомирского клуба Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, а трансферную политику предпочел полностью замкнуть на себе, информирует журналист Игорь Бурбас.
Однако босс «Полесья» на это не пошел, потому что хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной, а не только финансировать и наблюдать со стороны.
После первого части сезона «Полесье» занимает 3-е место (32 очка), «Кривбасс» и «Днепр-1» имеют по 34 балла. Наименьшее количество очков потеряли «Шахтер» (31 и две игры в запасе) и «Динамо» (28 и три игры в запасе).
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