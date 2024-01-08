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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 20:39 | Обновлено 08 января 2024, 20:42
669
0

Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент Полесья

Владелец клуба Геннадий Буткевич отказался от услуг гендиректора «Днепра-1»

08 января 2024, 20:39 | Обновлено 08 января 2024, 20:42
669
0
Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент Полесья
СК Днепр-1. Андрей Русол

Экс-футболист «Днепра» Андрей Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент житомирского «Полесье». Нынешний гендиректор «Днепра-1» был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.

Русол предлагал владельцу житомирского клуба Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, а трансферную политику предпочел полностью замкнуть на себе, информирует журналист Игорь Бурбас.

Однако босс «Полесья» на это не пошел, потому что хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной, а не только финансировать и наблюдать со стороны.

После первого части сезона «Полесье» занимает 3-е место (32 очка), «Кривбасс» и «Днепр-1» имеют по 34 балла. Наименьшее количество очков потеряли «Шахтер» (31 и две игры в запасе) и «Динамо» (28 и три игры в запасе).

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Днепр-1 Полесье Житомир Андрей Русол Геннадий Буткевич назначение тренера
Источник Игорь Бурбас
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