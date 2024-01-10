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Испания
10 января 2024, 20:45 | Обновлено 10 января 2024, 20:56
329
2

План Лапорты. У Барсы есть 3 пункта для подписания Холанда

Каталонский клуб мечтает о трансфере норвежского нападающего «Манчестер Сити»

10 января 2024, 20:45 | Обновлено 10 января 2024, 20:56
329
2
План Лапорты. У Барсы есть 3 пункта для подписания Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта придумал план, реализация которого поможет клубу подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Сообщается, что схема Лапорты включает в себя три пункта.

Во-первых, «Барселона» должна найти инвестора и работа над этим уже ведется. Во-вторых, должны быть проданы такие игроки как Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья. А в-третьих, каталонцы должны убедить Холанда играть за «Барселону» не ради финансовой выгоды, а из-за того, что ему выпадет честь играть за «Барселону».

Напомним, ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может выкупить Эрлинга Холанда у «Ман Сити». Затем стало известно, что в борьбу за норвежца может якобы вступить и «Барселона».

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Эрлинг Холанд Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жоан Лапорта
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Jaime_Lannister
Третій пункт цікавий ))))
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Yura Юрий
одно не понятно...а зачем Мансити его продавать? ))
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