План Лапорты. У Барсы есть 3 пункта для подписания Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта придумал план, реализация которого поможет клубу подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Сообщается, что схема Лапорты включает в себя три пункта.

Во-первых, «Барселона» должна найти инвестора и работа над этим уже ведется. Во-вторых, должны быть проданы такие игроки как Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья. А в-третьих, каталонцы должны убедить Холанда играть за «Барселону» не ради финансовой выгоды, а из-за того, что ему выпадет честь играть за «Барселону».

Напомним, ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может выкупить Эрлинга Холанда у «Ман Сити». Затем стало известно, что в борьбу за норвежца может якобы вступить и «Барселона».