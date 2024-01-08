Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Англия
08 января 2024, 10:19 | Обновлено 08 января 2024, 10:30
1535
2

Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма

«Галактикос» ищут звездного нападающего

08 января 2024, 10:19 | Обновлено 08 января 2024, 10:30
1535
2
Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг

Мадридский «Реал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда.

Сообщается, что такой переход может стать реальным, если мадридцы этой зимой получат отказ от форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Якобы клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн евро. Однако она касается только клубов Английской Премьер-лиги. Для зарубежного клуба эта сумма будет примерно 100 млн евро. «Реал» готов заплатить за норвежца такие деньги.

В текущем сезоне Холанд провел 22 матча за «Манчестер Сити»», забил 19 голов, сделал 5 ассистов.

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд вернулся в общую группу «горожан» после травмы.

По теме:
Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу
Манчестер Сити включился в борьбу за вице-капитана Баварии
Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Источник AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино
Футбол | 07 января 2024, 14:00 27
«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино
«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино

Жюльен Лоренс – об игре «Челси» в этом сезоне

Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве
Футбол | 08 января 2024, 07:25 26
Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве
Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве

Украинца ждут в Турине

Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Бокс | 07.01.2024, 20:48
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Футбол | 07.01.2024, 11:22
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Футбол | 08.01.2024, 03:45
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Информация для Мбаппе!
Ответить
0
aka_MIK
Ну и нах оно ему? АПЛ сейчас это футбольное НБА
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 3
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
07.01.2024, 16:43
Теннис
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 18
Футбол
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем