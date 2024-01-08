Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма

Мадридский «Реал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда.

Сообщается, что такой переход может стать реальным, если мадридцы этой зимой получат отказ от форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Якобы клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн евро. Однако она касается только клубов Английской Премьер-лиги. Для зарубежного клуба эта сумма будет примерно 100 млн евро. «Реал» готов заплатить за норвежца такие деньги.

В текущем сезоне Холанд провел 22 матча за «Манчестер Сити»», забил 19 голов, сделал 5 ассистов.

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд вернулся в общую группу «горожан» после травмы.