Англия04 января 2024, 10:19 | Обновлено 04 января 2024, 10:20
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ФОТО. Холанд вернулся в общую группу после травмы
Норвежец не играл с 6 декабря
04 января 2024, 10:19 | Обновлено 04 января 2024, 10:20
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Норвежский бомбардир Эрлинг Холанд восстановился после травмы и вернулся в общую группу.
Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала в соцсетях фото с тренировки, по которым видно, что форвард занимается без особых ограничений. Таким образом, норвежец наверняка сможет помочь команде в ближайшем поединке, когда 7 января подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют в Кубке Англии против «Хаддерсфилда».
Напомним, что Холанд не выходил на поле с 6 декабря, когда получил травму в матче с «Астон Виллой».
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