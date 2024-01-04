Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Холанд вернулся в общую группу после травмы
Англия
04 января 2024, 10:19 | Обновлено 04 января 2024, 10:20
131
0

ФОТО. Холанд вернулся в общую группу после травмы

Норвежец не играл с 6 декабря

04 января 2024, 10:19 | Обновлено 04 января 2024, 10:20
131
0
ФОТО. Холанд вернулся в общую группу после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанд восстановился после травмы и вернулся в общую группу.

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала в соцсетях фото с тренировки, по которым видно, что форвард занимается без особых ограничений. Таким образом, норвежец наверняка сможет помочь команде в ближайшем поединке, когда 7 января подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют в Кубке Англии против «Хаддерсфилда».

Напомним, что Холанд не выходил на поле с 6 декабря, когда получил травму в матче с «Астон Виллой».

По теме:
Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Романо: Ман Сити приобрел атакующего хавбека из клуба Ривер Плейт
С Роналду и Месси. Известен список номинантов на сборную года FIFPro
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Кубок Англии по футболу Хаддерсфилд травма Жузеп Гвардиола
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Футбол | 03 января 2024, 23:05 13
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой

Украинский вратарь провел на поле весь матч

В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Футбол | 03 января 2024, 16:55 4
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца

Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Теннис | 04.01.2024, 10:30
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03.01.2024, 23:40
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.01.2024, 06:40
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 11
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 45
Футбол
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем