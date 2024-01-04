ФОТО. Холанд вернулся в общую группу после травмы

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанд восстановился после травмы и вернулся в общую группу.

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала в соцсетях фото с тренировки, по которым видно, что форвард занимается без особых ограничений. Таким образом, норвежец наверняка сможет помочь команде в ближайшем поединке, когда 7 января подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют в Кубке Англии против «Хаддерсфилда».

Напомним, что Холанд не выходил на поле с 6 декабря, когда получил травму в матче с «Астон Виллой».