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  4. Анчелотти разговаривал с Луниным перед игрой с Атлетико. Что сказал Карло?
Испания
10 января 2024, 21:04 |
1442
0

Анчелотти разговаривал с Луниным перед игрой с Атлетико. Что сказал Карло?

Наставник выразил доверие к украинскому голкиперу

10 января 2024, 21:04 |
1442
0
Анчелотти разговаривал с Луниным перед игрой с Атлетико. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Ворота «сливочных» в этом матче будет защищать Кепа Аррисабалага. По информации Defensa Central, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, после избрания стартового вратаря на матч с «матрасниками» поговорил с Андреем Луниным, чтобы не деморализовать украинца.

«Ты будешь играть во многих матчах до конца сезона, уверяю, но сегодня сыграет Кепа», – передает слова итальянского наставника источник.

Ранее сообщалось, что в «Реале» сейчас склоняются к выбору Лунина основным вратарем.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Атлетико Мадрид Реал - Атлетик
Источник DefensaCentral
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