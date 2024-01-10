Анчелотти разговаривал с Луниным перед игрой с Атлетико. Что сказал Карло?

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Ворота «сливочных» в этом матче будет защищать Кепа Аррисабалага. По информации Defensa Central, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, после избрания стартового вратаря на матч с «матрасниками» поговорил с Андреем Луниным, чтобы не деморализовать украинца.

«Ты будешь играть во многих матчах до конца сезона, уверяю, но сегодня сыграет Кепа», – передает слова итальянского наставника источник.

Ранее сообщалось, что в «Реале» сейчас склоняются к выбору Лунина основным вратарем.