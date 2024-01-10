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  4. Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Атлетико
Испания
10 января 2024, 19:21 |
1423
1

Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Атлетико

Команды сыграют в полуфинале Суперкубка Испании

10 января 2024, 19:21 |
1423
1
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 10 января «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стал известен состав «Реала» на матч. Украинец Андрей Лунин остался в запасе – с первых минут в воротах выйдет Кепа Аррисабалага.

Состав «Реала»: Кепа, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор

Ранее сообщалось о том, что после Суперкубка Испании Лунин станет основным вратарем «Реала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Суперкубок Испании по футболу стартовые составы Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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sergio_terry
Удачі Атлетіко!
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