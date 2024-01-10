Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Атлетико

Сегодня, 10 января «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стал известен состав «Реала» на матч. Украинец Андрей Лунин остался в запасе – с первых минут в воротах выйдет Кепа Аррисабалага.

Состав «Реала»: Кепа, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор

Ранее сообщалось о том, что после Суперкубка Испании Лунин станет основным вратарем «Реала».