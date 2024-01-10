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  4. Marca: «Лунин сейчас превосходит Кепу в вопросе первого номера Реала»
Испания
10 января 2024, 12:01 | Обновлено 10 января 2024, 12:03
419
0

Marca: «Лунин сейчас превосходит Кепу в вопросе первого номера Реала»

Авторитетное испанское издание рассказало о ситуации с вратарями «королевского клуба»

10 января 2024, 12:01 | Обновлено 10 января 2024, 12:03
419
0
Marca: «Лунин сейчас превосходит Кепу в вопросе первого номера Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Накануне игры Карло Анчелотти на пресс-конференции не назвал имя стартового вратаря на этот матч. По информации Marca, если бы это была игра Ла Лиги – то играл бы Андрей Лунин, а если бы был кубковый матч – в старте вышел бы Кепа Аррисабалага.

«Аррисабалага себя полностью отдает на тренировках и показывает, что он настоящий профессионал, поэтому Анчелотти не видит причин оставлять его постоянно в запасе. Но реальность такова, что Андрей Лунин сейчас все равно превосходит испанца в вопросе первого номера «Реала», – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что тренер киперов «Реала» рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем.

По теме:
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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