Marca: «Лунин сейчас превосходит Кепу в вопросе первого номера Реала»
Авторитетное испанское издание рассказало о ситуации с вратарями «королевского клуба»
В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Накануне игры Карло Анчелотти на пресс-конференции не назвал имя стартового вратаря на этот матч. По информации Marca, если бы это была игра Ла Лиги – то играл бы Андрей Лунин, а если бы был кубковый матч – в старте вышел бы Кепа Аррисабалага.
«Аррисабалага себя полностью отдает на тренировках и показывает, что он настоящий профессионал, поэтому Анчелотти не видит причин оставлять его постоянно в запасе. Но реальность такова, что Андрей Лунин сейчас все равно превосходит испанца в вопросе первого номера «Реала», – сообщает издание.
Ранее сообщалось, что тренер киперов «Реала» рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем.
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