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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 17:17 | Обновлено 10 января 2024, 17:18
393
0

ИВАЩЕНКО: «До отъезда на сбор в Турцию больше новичков не будет»

Главный тренер «пивоваров» рассказал о трансферах клуба

10 января 2024, 17:17 | Обновлено 10 января 2024, 17:18
393
0
ИВАЩЕНКО: «До отъезда на сбор в Турцию больше новичков не будет»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря киевской команды:

«После возвращения из отпуска подопечные сразу же принялись за работу. Чувствовалось, что они соскучились по футболу, хотя у каждого были индивидуальные планы поддержания спортивной формы.

Подписали двух новичков: Евгения Запорожца из «Ингульца» и Олега Вишневского из «Миная». Сегодня уже тренировался в общей группе Максим Грисьо, который прошлой осенью был заявлен за «Черноморец».

До отъезда на сбор в Турцию больше новобранцев не будет.

Возможно, на этапе подготовки в Ларе просмотрим нескольких футболистов с украинским паспортом, которые играют за рубежом. На легионеров внимания не обращаем: такова клубная политика».

Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев инсайд Максим Грисьо трансферы трансферы УПЛ Евгений Запорожец Владислав Вишневский
Источник Sport.ua
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