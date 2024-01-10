ИВАЩЕНКО: «До отъезда на сбор в Турцию больше новичков не будет»
Главный тренер «пивоваров» рассказал о трансферах клуба
Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря киевской команды:
«После возвращения из отпуска подопечные сразу же принялись за работу. Чувствовалось, что они соскучились по футболу, хотя у каждого были индивидуальные планы поддержания спортивной формы.
Подписали двух новичков: Евгения Запорожца из «Ингульца» и Олега Вишневского из «Миная». Сегодня уже тренировался в общей группе Максим Грисьо, который прошлой осенью был заявлен за «Черноморец».
До отъезда на сбор в Турцию больше новобранцев не будет.
Возможно, на этапе подготовки в Ларе просмотрим нескольких футболистов с украинским паспортом, которые играют за рубежом. На легионеров внимания не обращаем: такова клубная политика».
Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.
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