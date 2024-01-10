ИВАЩЕНКО: «До отъезда на сбор в Турцию больше новичков не будет»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря киевской команды:

«После возвращения из отпуска подопечные сразу же принялись за работу. Чувствовалось, что они соскучились по футболу, хотя у каждого были индивидуальные планы поддержания спортивной формы.

Подписали двух новичков: Евгения Запорожца из «Ингульца» и Олега Вишневского из «Миная». Сегодня уже тренировался в общей группе Максим Грисьо, который прошлой осенью был заявлен за «Черноморец».

До отъезда на сбор в Турцию больше новобранцев не будет.

Возможно, на этапе подготовки в Ларе просмотрим нескольких футболистов с украинским паспортом, которые играют за рубежом. На легионеров внимания не обращаем: такова клубная политика».

Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.