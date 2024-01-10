ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру
Джесси Лингард пока пребывает без клуба и развлекает себя как может
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард, которого трансферные слухи связывают с различными клубами, пока находится в статусе свободного агента. И развлекает себя как может.
В частности, футболист пришел в зоопарк и принял участие в экзотическом развлечении – перетягивании каната с лигром, являющимся редким гибридом льва и тигра. Соревнование с животным Джесси в итоге проиграл, несмотря на все приложенные усилия.
Напомним, ранее Лингарда жестко раскритиковал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 января в 21:00 по Киеву
Мартин Баколе теперь больше верит в ничейный исход