ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард, которого трансферные слухи связывают с различными клубами, пока находится в статусе свободного агента. И развлекает себя как может.

В частности, футболист пришел в зоопарк и принял участие в экзотическом развлечении – перетягивании каната с лигром, являющимся редким гибридом льва и тигра. Соревнование с животным Джесси в итоге проиграл, несмотря на все приложенные усилия.

Напомним, ранее Лингарда жестко раскритиковал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.