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  4. ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру
Англия
10 января 2024, 16:22 |
398
1

ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру

Джесси Лингард пока пребывает без клуба и развлекает себя как может

10 января 2024, 16:22 |
398
1
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард, которого трансферные слухи связывают с различными клубами, пока находится в статусе свободного агента. И развлекает себя как может.

В частности, футболист пришел в зоопарк и принял участие в экзотическом развлечении – перетягивании каната с лигром, являющимся редким гибридом льва и тигра. Соревнование с животным Джесси в итоге проиграл, несмотря на все приложенные усилия.

Напомним, ранее Лингарда жестко раскритиковал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

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Джесси Лингард Манчестер Юнайтед трансферы свободный агент lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 1
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KIPR ALECS
На що він сподівався))  так само якби він перетягував канат з 30 кг дитиною
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