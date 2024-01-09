Пол СКОУЛЗ – Лингарду: «Так и будешь страдать ***ней или начнешь играть?»

Пол Скоулз, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», оставил забавный комментарий под фотографией еще одного экс-игрока «красных дьяволов» Джесси Лингарда.

«Ты так и будешь страдать ***ней в зале или всё-таки начнешь играть в футбол?», — прокомментировал Скоулз фото Лингарда из тренажёрного зала.

Джесси – воспитанник «Манчестер Юнайтед», играл за команду до лета 2022 года. На его счету 232 матча в футболке МЮ, 35 голов и 21 ассист.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом 2023 года. В сезоне 2022/23 англичанин забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах за «лесников».

Ранее сообщалось, что он может офомить трансфер в «Барселону».