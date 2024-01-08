Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Англии может оформить сенсационный трансфер в Барселону
Испания
08 января 2024, 13:01 | Обновлено 08 января 2024, 13:05
999
0

Экс-игрок сборной Англии может оформить сенсационный трансфер в Барселону

Джесси Лингарда предложили каталонскому клубу

08 января 2024, 13:01 | Обновлено 08 января 2024, 13:05
999
0
Экс-игрок сборной Англии может оформить сенсационный трансфер в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Английский полузащитник Джесси Лингард был предложен каталонской «Барселоне», сообщает испанское издание Sport.es.

31-летний полузащитник сейчас находится в статусе свободного агента, тренируется в Дубае и ждет предложений от заинтересованных клубов. Он считает, что может вернуть свою лучшую форму, и готов играть за зарплату менее 2 миллионов евро в сезон, что удовлетворяет «Барселону».

Журналисты считают, что у Лингарда достаточно мастерства, чтобы привыкнуть к принципам игры Хави. Также команде может помочь его универсальность, ведь он может сыграть как в полузащите, так и на флангах атаки.

Последним клубом Джесси Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом 2023 года. В сезоне 2022/23 англичанин забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах за «лесников». Ранее сообщалось, что им интересуется «Эвертон».

По теме:
Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика
Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси
Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне
Джесси Лингард Барселона трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 07 января 2024, 16:46 17
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира

Победу одержала сборная Франции

Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Теннис | 07 января 2024, 14:29 1
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде

Гаэль гордится своей женой

Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Футбол | 08.01.2024, 11:05
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Футбол | 08.01.2024, 13:16
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
Теннис | 07.01.2024, 16:43
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 4
Футбол
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
07.01.2024, 08:50 47
Теннис
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем