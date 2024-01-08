Экс-игрок сборной Англии может оформить сенсационный трансфер в Барселону

Английский полузащитник Джесси Лингард был предложен каталонской «Барселоне», сообщает испанское издание Sport.es.

31-летний полузащитник сейчас находится в статусе свободного агента, тренируется в Дубае и ждет предложений от заинтересованных клубов. Он считает, что может вернуть свою лучшую форму, и готов играть за зарплату менее 2 миллионов евро в сезон, что удовлетворяет «Барселону».

Журналисты считают, что у Лингарда достаточно мастерства, чтобы привыкнуть к принципам игры Хави. Также команде может помочь его универсальность, ведь он может сыграть как в полузащите, так и на флангах атаки.

Последним клубом Джесси Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул летом 2023 года. В сезоне 2022/23 англичанин забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах за «лесников». Ранее сообщалось, что им интересуется «Эвертон».