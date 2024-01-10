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Кубок Италии
Фиорентина
09.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 января 2024, 03:20 | Обновлено 10 января 2024, 04:17
37
0

Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4). Серия пенальти в Кубке. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

10 января 2024, 03:20 | Обновлено 10 января 2024, 04:17
37
0
Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4). Серия пенальти в Кубке. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти фортуна улыбнулась фиалкам (0:0, пен. 5:4).

Фиорентина вышла в 1/2 финала, где сыграет с победителем пары Милан – Аталанта. В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.

Кубок Италии. 1/4 финала, 9 января

Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Фергюсон (0:1), Мандрагора (1:1), Зиркзе (1:2), Артур Мело (2:2), Орсолини (2:3), Миленкович (3:3), Калафиори (3:4), Мина (4:4), Пош (не забил), Максим Лопес (5:4).

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Лопес (Фиорентина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Миленкович (Фиорентина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Калафьори (Болонья).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ерри Мина (Фиорентина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур (Фиорентина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Фергюсон (Болонья).
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Источник Sport.ua
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