Фиорентина по пенальти обыграла Болонью и вышла в 1/2 финала Кубка Италии
В полуфинале фиалки сыграют с победителем пары Милан – Аталанта
Вечером 9 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти фортуна улыбнулась фиалкам (0:0, пен. 5:4).
Фиорентина вышла в 1/2 финала, где сыграет с победителем пары Милан – Аталанта.
В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.
Кубок Италии. 1/4 финала, 9 января
Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4)
Серия пенальти: Фергюсон (0:1), Мандрагора (1:1), Зиркзе (1:2), Артур Мело (2:2), Орсолини (2:3), Миленкович (3:3), Калафиори (3:4), Мина (4:4), Пош (не забил), Максим Лопес (5:4).
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Наполи» активно интересуется Георгием, и это не могло не отобразиться на линиях
Январское трансферное окно – последний шанс для клубов успеть «сыграть» по старым правилам