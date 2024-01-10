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Кубок Италии
Фиорентина
09.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 января 2024, 00:47 | Обновлено 10 января 2024, 01:00
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Фиорентина по пенальти обыграла Болонью и вышла в 1/2 финала Кубка Италии

В полуфинале фиалки сыграют с победителем пары Милан – Аталанта

10 января 2024, 00:47 | Обновлено 10 января 2024, 01:00
96
0
Фиорентина по пенальти обыграла Болонью и вышла в 1/2 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти фортуна улыбнулась фиалкам (0:0, пен. 5:4).

Фиорентина вышла в 1/2 финала, где сыграет с победителем пары Милан – Аталанта.

В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.

Кубок Италии. 1/4 финала, 9 января

Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Фергюсон (0:1), Мандрагора (1:1), Зиркзе (1:2), Артур Мело (2:2), Орсолини (2:3), Миленкович (3:3), Калафиори (3:4), Мина (4:4), Пош (не забил), Максим Лопес (5:4).

Фотогалерея матча

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Фиорентина Болонья Кубок Италии по футболу серия пенальти
Источник Sport.ua
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