Фиорентина по пенальти обыграла Болонью и вышла в 1/2 финала Кубка Италии

Вечером 9 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».

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Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти фортуна улыбнулась фиалкам (0:0, пен. 5:4).

Фиорентина вышла в 1/2 финала, где сыграет с победителем пары Милан – Аталанта.

В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.

Кубок Италии. 1/4 финала, 9 января

Фиорентина – Болонья – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Фергюсон (0:1), Мандрагора (1:1), Зиркзе (1:2), Артур Мело (2:2), Орсолини (2:3), Миленкович (3:3), Калафиори (3:4), Мина (4:4), Пош (не забил), Максим Лопес (5:4).

Фотогалерея матча