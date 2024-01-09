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Кубок Италии
Фиорентина
09.01.2024 22:00 – 29 0 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 января 2024, 21:55 | Обновлено 09 января 2024, 22:01
64
0

Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии

09 января 2024, 21:55 | Обновлено 09 января 2024, 22:01
64
0
Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/2 финала на победителя пары Милан – Аталанта.

В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.

Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Кубок Италии по футболу Фиорентина Болонья смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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