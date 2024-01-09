9 января в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».

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Победитель матча выйдет в 1/2 финала на победителя пары Милан – Аталанта.

В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.

Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд