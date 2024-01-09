Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии
9 января в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Болонья».
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Победитель матча выйдет в 1/2 финала на победителя пары Милан – Аталанта.
В нижней части сетки встретятся: Лацио – Рома, Ювентус – Фрозиноне.
Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Our starting XI to face Bologna⚜️— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 9, 2024
Powered by @easportsfcit #ForzaViola💜 #ForzaViola #FiorentinaBologna #ACFFiorentina #coppaitalia pic.twitter.com/4T65dmdBJA
🚨 𝐌𝐎𝐓𝐓𝐀'𝐒 𝐌𝐄𝐍 🚨— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) January 9, 2024
Tonight's Rossoblù starting XI 🏆🇮🇹#WeAreOne #FiorentinaBologna pic.twitter.com/SkVHGVPkfF
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