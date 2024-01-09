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Сборная УКРАИНЫ
09 января 2024, 22:29 | Обновлено 09 января 2024, 22:39
237
1

Олимпийская сборная Украины в июне сыграет в турнире U-23 во Франции

В футбольном турнире Олимпиады впервые сыграет украинская сборная

09 января 2024, 22:29 | Обновлено 09 января 2024, 22:39
237
1
Олимпийская сборная Украины в июне сыграет в турнире U-23 во Франции
Суспільне

С 26 июля по 11 августа в Париже будут проходить Олимпийские игры 2024, в которых впервые в истории примет участие футбольная сборная Украины.

На сегодняшний день известны уже 10 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных: Франция – как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три – Африку (Марокко, Египет, Мали), три – Азию (станут известны в мае 2024 года), две – Южную Америку (определятся в феврале), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в 4 группах по 4 команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, Парк де Пренс).

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал: «Очень приятно, что сборная Украины оказалась среди 16 участников олимпийского футбольного турнира среди мужчин. Это историческое достижение команды Руслана Ротаня. До старта турнира, который начнется 24 июля, за два дня до официального открытия осталось уже менее 200 дней.

У нас уже есть понимание, как наша команда будет готовиться к своему дебютному выступлению на Олимпиаде. 25 марта ее ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции».

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Олимпийские игры 2024 Вадим Костюченко сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань товарищеские матчи
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Добре, що є підготовка. Але що собою буде являти ця збірна, зрозуміло буде тільки у червні.
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