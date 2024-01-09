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  4. Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 18:15 |
643
0

Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23

Матч с азиатской сборной и турнир для команд U-23

09 января 2024, 18:15 |
643
0
Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23
УАФ

Молодежная сборная Украины в формате U-23 летом сыграет на Олимпиаде-2024. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о том, что у команды Руслана Ротаня уже есть план подготовки.

«Очень приятно, что сборная Украины оказалась среди 16 участников олимпийского футбольного турнира среди мужчин. Это историческое достижение команды Руслана Ротаня. До старта турнира, который начнется 24 июля, за два дня до официального открытия, осталось уже менее 200 дней. У нас уже есть понимание, как наша команда будет готовиться к своему дебютному выступлению на Олимпиаде».

«25 марта команду ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции», – рассказал Костюченко.

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Вадим Костюченко Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23
Источник Украинская ассоциация футбола
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