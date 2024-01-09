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  4. Жирона потеряла еще одного игрока основы. Его дисквалифицировали на 4 матча
Испания
09 января 2024, 19:52 | Обновлено 09 января 2024, 20:38
2385
0

Жирона потеряла еще одного игрока основы. Его дисквалифицировали на 4 матча

Давид Лопес не поможет своей команде в ближайших матчах

09 января 2024, 19:52 | Обновлено 09 января 2024, 20:38
2385
0
Жирона потеряла еще одного игрока основы. Его дисквалифицировали на 4 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Лопес

34-летний испанский полузащитник «Жироны» Давид Лопес не поможет каталонскому клубу в ближайших матчах.

Игрок получил дисквалификацию на четыре матча. Причиной стала словесная перепалка Лопеса с главным арбитром октябрьской игры против «Альмерии» (5:2). Игрок позже извинился и сказал, что это было недоразумение.

Ранее стало известно, что ключевой защитник «Жироны» Эрик Гарсия из-за травмы пропустит около двух недель. Несмотря на все, в следующей игре ожидается возвращение на поле украинского хавбека Виктора Цыганкова, который не играл в последних матчах из-за повреждения.

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Давид Лопес Сильва Жирона дисквалификация чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник El Nacional
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