Жирона потеряла еще одного игрока основы. Его дисквалифицировали на 4 матча

34-летний испанский полузащитник «Жироны» Давид Лопес не поможет каталонскому клубу в ближайших матчах.

Игрок получил дисквалификацию на четыре матча. Причиной стала словесная перепалка Лопеса с главным арбитром октябрьской игры против «Альмерии» (5:2). Игрок позже извинился и сказал, что это было недоразумение.

Ранее стало известно, что ключевой защитник «Жироны» Эрик Гарсия из-за травмы пропустит около двух недель. Несмотря на все, в следующей игре ожидается возвращение на поле украинского хавбека Виктора Цыганкова, который не играл в последних матчах из-за повреждения.