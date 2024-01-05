Наставник Жироны сообщил, когда сможет сыграть Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Испании против «Эльче», который состоится завтра в 19:00.

«Я ожидаю сложный матч против «Эльче», этот соперник хорошо держит мяч и в Сегунде это наиболее забивающая команда. Кубок Испании – это близкий путь к трофею и нам нужно показать лучшую свою версию, чтобы победить.

Оказывается ли на нас давление? Нет, мы сконцентрированы и уверены, что можем победить любую команду.

Виктор Цыганков должен приступить к полноценным тренировкам в ближайшие дни и я надеюсь, что он возобновится к матчу следующего тура Ла Лиги против «Альмерии» и примет участие в игре.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» готово отпустить Мичела в топ-клуб.