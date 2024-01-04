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  4. Руководство Жироны готово отпустить Мичела в топ-клуб
Испания
04 января 2024, 18:42 |
2908
0

Руководство Жироны готово отпустить Мичела в топ-клуб

Пере Гвардиола утверждает, что с радостью отпустит главного тренера

04 января 2024, 18:42 |
2908
0
Руководство Жироны готово отпустить Мичела в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», рассказал, готова ли каталонская команда отпустить своего наставника Мичела в топовую европейскую команду.

«Он может уйти, когда захочет. Если он получит предложение, например, от «Баварии», то я сам отвезу его в Мюнхен. Та работа, которую он провел в «Жироне» заставляет нас всегда быть ему благодарным», – рассказал Гвардиола.

Мичел прибыл в «Жирону» в июле 2021 года. За 111 игр под его руководством каталонский клуб выиграл 56 матчей.

Ранее появилась информация, что к Мичелу проявляет интерес английский «Ньюкасл».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Англии по футболу Бавария назначение тренера Пере Гвардиола
Источник Record.pt
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