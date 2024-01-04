Руководство Жироны готово отпустить Мичела в топ-клуб

Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», рассказал, готова ли каталонская команда отпустить своего наставника Мичела в топовую европейскую команду.

«Он может уйти, когда захочет. Если он получит предложение, например, от «Баварии», то я сам отвезу его в Мюнхен. Та работа, которую он провел в «Жироне» заставляет нас всегда быть ему благодарным», – рассказал Гвардиола.

Мичел прибыл в «Жирону» в июле 2021 года. За 111 игр под его руководством каталонский клуб выиграл 56 матчей.

Ранее появилась информация, что к Мичелу проявляет интерес английский «Ньюкасл».