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  4. Можно выдохнуть. Травма лидера Жироны оказалась несерьезной
Испания
09 января 2024, 16:50 |
741
0

Можно выдохнуть. Травма лидера Жироны оказалась несерьезной

Эрик Гарсия пропустит примерно 2 недели

09 января 2024, 16:50 |
741
0
Можно выдохнуть. Травма лидера Жироны оказалась несерьезной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Центральный защитник каталонской «Жироны» Эрик Гарсия получил травму бедра левой ноги, о чем сообщалось еще вчера.

Сегодня журналисты испанского издания AS сумели узнать о сроках восстановления 23-летнего футболиста. По информации источника, он сможет вернуться на поле примерно через 2 недели. Если восстановление пойдет по плану, то ожидается, что Эрик примет участие в поединке Ла Лиги против «Севильи», который состоится 21 января.

В этом сезоне Эрик Гарсия провел 17 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро, а его аренда из «Барселоны» истекает летом 2024 года.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эрик Гарсия
Источник AS
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