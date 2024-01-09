Можно выдохнуть. Травма лидера Жироны оказалась несерьезной

Центральный защитник каталонской «Жироны» Эрик Гарсия получил травму бедра левой ноги, о чем сообщалось еще вчера.

Сегодня журналисты испанского издания AS сумели узнать о сроках восстановления 23-летнего футболиста. По информации источника, он сможет вернуться на поле примерно через 2 недели. Если восстановление пойдет по плану, то ожидается, что Эрик примет участие в поединке Ла Лиги против «Севильи», который состоится 21 января.

В этом сезоне Эрик Гарсия провел 17 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро, а его аренда из «Барселоны» истекает летом 2024 года.