Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», составляет 2.50.

Именно с лондонским клубом чаще всего связывают Артема. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Довбика в состав «пенсионеров» невозможен, однако букмекерские конторы принимают ставки на уход украинца из испанского клуба с учетом летнего трансферного окна 2024 года.

По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика является «Барселона» (7.00).

Довбик вряд ли покинет «красно-белых» зимой, поскольку все равно не сможет сыграть за новый клуб до завершения сезона Ла Лиги 2023/24. Дело в том, что Артем участвовал в текущей кампании в матчах за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирону». По правилам ФИФА, футболист не может быть задействован в поединках в одном сезоне за 3 команды.

Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров: