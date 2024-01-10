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Испания
10 января 2024, 01:49 | Обновлено 10 января 2024, 01:56
622
0

Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны

Многие европейские гранды заинтересованы в подписании Артема

10 января 2024, 01:49 | Обновлено 10 января 2024, 01:56
622
0
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», составляет 2.50.

Именно с лондонским клубом чаще всего связывают Артема. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Довбика в состав «пенсионеров» невозможен, однако букмекерские конторы принимают ставки на уход украинца из испанского клуба с учетом летнего трансферного окна 2024 года.

По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика является «Барселона» (7.00).

Довбик вряд ли покинет «красно-белых» зимой, поскольку все равно не сможет сыграть за новый клуб до завершения сезона Ла Лиги 2023/24. Дело в том, что Артем участвовал в текущей кампании в матчах за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирону». По правилам ФИФА, футболист не может быть задействован в поединках в одном сезоне за 3 команды.

Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров:

  1. Челси – 2.50
  2. Барселона – 7.00
  3. Атлетико Мадрид – 10.00
  4. Манчестер Сити – 10.00
  5. Вест Хэм – 15.00

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Источник Sport.ua
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