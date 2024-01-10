Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Многие европейские гранды заинтересованы в подписании Артема
Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.
Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», составляет 2.50.
Именно с лондонским клубом чаще всего связывают Артема. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Довбика в состав «пенсионеров» невозможен, однако букмекерские конторы принимают ставки на уход украинца из испанского клуба с учетом летнего трансферного окна 2024 года.
По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика является «Барселона» (7.00).
Довбик вряд ли покинет «красно-белых» зимой, поскольку все равно не сможет сыграть за новый клуб до завершения сезона Ла Лиги 2023/24. Дело в том, что Артем участвовал в текущей кампании в матчах за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирону». По правилам ФИФА, футболист не может быть задействован в поединках в одном сезоне за 3 команды.
Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров:
- Челси – 2.50
- Барселона – 7.00
- Атлетико Мадрид – 10.00
- Манчестер Сити – 10.00
- Вест Хэм – 15.00
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