Спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из Жироны в январе

Спортивный юрист и адвокат Илья Скоропашкин объяснил, сможет ли 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик покинуть «красно-белых» в зимнее трансферное окно:

– Агент Довбика обломал все рубрики трансферных слухов, заявив, что даже если какой-нибудь клуб захочет приобрести Артема прямо сейчас, то не сможет по юридическим причинам. Это так?

– Общее правило предусматривает, что футболист может быть зарегистрирован за три клуба, но играть в официальных матчах всего за два из них в течение одного сезона. Но также предусмотрено исключение из этого правила, когда футболист может в течение соответствующего периода выступать за третий клуб. Для этого необходимо соблюдение совокупности трех следующих условий:

сезоны по крайней мере двух клубов, за которые футболист был зарегистрирован, должны совпадать;

соблюдены все сроки регистрации;

соблюдение условия минимального срока действия контракта (до конца сезона).

Учитывая, что Артем Довбик в этом сезоне только заключил новый контракт, не подошедший к завершению текущего сезона, один из критериев не может быть соблюден.



– Получается, что Довбик действительно не может перейти в другой клуб? Куда он сможет заявиться или совсем некуда?

– Есть нюанс. Также регламентом предусмотрено право выступать за третий клуб в течение одного сезона в случае досрочного расторжения предыдущего контракта в одностороннем порядке (при наличии грубых нарушений).

То есть переход в третий клуб в течение этого трансферного окна вполне возможен, но вероятность выступления за такой третий клуб очень маловероятна.

– Если бы не два матча в Лиге чемпионов в начале сезона за Днепр-1, то Довбик мог бы без проблем перейти в условную Барселону или Атлетико уже зимой?

– Если бы он был только заявлен за Днепр-1 и не участвовал ни в каких матчах в составе его команды, Жирона была бы в этом сезоне первым клубом, за который он выступал. В этом случае он имел бы больше трансферных возможностей.

– А для чего такие ограничения были введены?

– Как отмечает сама ФИФА, обоснованием этого подхода является создание равных условий игры по всему миру и защита спортивной честности различных соревнований. Организованный футбол должен иметь возможность опираться на единую систему положений, обязательную для всех участников, поскольку результаты на игровом поле можно сравнивать и оценивать только тогда, когда все участники делают это при одинаковых условиях.

– То есть, эти правила действительно действуют везде?

– Все клубы, где бы они ни были, должны регистрировать игроков по одинаковым правилам. Это особенно важно при рассмотрении континентальных и международных чемпионатов, а также национальных чемпионатов, учитывая, что квалификация на континентальные соревнования обычно основывается на результатах национальных чемпионатов.

Так же во все более глобализированном футбольном мире единые правила относительно того, как игрок может быть зарегистрирован в клубе, по крайней мере, в определенной степени служат защите меньших клубов и, насколько это возможно, обеспечению равного отношения ко всем игрокам, независимо от того, где они играют в футбол.

– Простыми словами, чтобы футбол был более предсказуемым и стабильным?

– Именно так. Чтобы не было хаоса в системе переходов.