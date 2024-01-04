Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года

Агент 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика Алексей Люндовский заявил, что украинец точно не покинет «красно-белых» в зимнее трансферное окно:

«Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он сыгран в текущем сезоне за два клуба», – сказал Люндовский.

Довбик выступал в кампании 2023/24 за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирона».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Довбик забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 18 матчах. 3 января Артем помог жиронцам обыграть «Атлетико» со счетом 4:3, оформив голевую передачу на Дэйли Блинда.

Трансферное окно в Испании открыто со 2 января и закроется 1 февраля.

Ранее популярное испанское издание Marca заявила, что «Жироне» будет тяжело удержать Довбика, если «Челси» сделает первый шаг.