Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года
Испания
04 января 2024, 09:33 |
1708
0

Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года

Алексей Люндовский сослался на правила ФИФА

04 января 2024, 09:33 |
1708
0
Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агент 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика Алексей Люндовский заявил, что украинец точно не покинет «красно-белых» в зимнее трансферное окно:

«Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он сыгран в текущем сезоне за два клуба», – сказал Люндовский.

Довбик выступал в кампании 2023/24 за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирона».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Довбик забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 18 матчах. 3 января Артем помог жиронцам обыграть «Атлетико» со счетом 4:3, оформив голевую передачу на Дэйли Блинда.

Трансферное окно в Испании открыто со 2 января и закроется 1 февраля.

Ранее популярное испанское издание Marca заявила, что «Жироне» будет тяжело удержать Довбика, если «Челси» сделает первый шаг.

По теме:
Тренер Жироны может возглавить титулованный французский клуб
ВИДЕО. Гранада объявила о переходе вратаря – и он сразу провел «сухой» матч
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Алексей Люндовский Артем Довбик Челси Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03 января 2024, 23:40 0
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги

На счету украинского нападающего уже 16 результативных действий в чемпионате

Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Теннис | 04 января 2024, 10:30 4
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде

Элина вышла в четвертьфинал турнира, выиграв у Эммы в трех сетах

У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Футбол | 04.01.2024, 01:10
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Футбол | 04.01.2024, 07:55
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04.01.2024, 00:15
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 4
Футбол
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 5
Футбол
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 8
Хоккей
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 39
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем