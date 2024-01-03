Жироне будет тяжело удержать Довбика? Челси хочет подписать украинца зимой

Популярное испанское издание Marca подтвердило информацию британских таблоидов об интересе лондонского футбольного клуба «Челси» к 26-летнему украинскому форварду испанской «Жироны» Артему Довбику.

«Пенсионеры» настроены подписать нового нападающего в команду уже в зимнее трансферное окно. Довбик – один из кандидатов.

Marca заявила, что «Жироне» будет тяжело удержать Артема, если «Челси» сделает первый шаг (официальный запрос о трансфере). Одним из аргументов является тот факт, что у Довбика тот же агент, что и у Михаила Мудрика, который выступает за «синих» с января 2023 года.

Стоит учитывать, что Артем уже был заигран в текущем сезоне за 2 клуба («Днепр-1» и «Жирона»), поэтому даже если он перейдет в «Челси» этой зимой, то полноценно сможет присоединится к столичной команде Англии только летом.

В кампании Ла Лиги 2023/24 Довбик забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 17 матчах.