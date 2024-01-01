Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика

Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере форварда сборной Украины и испанской «Жироны» Артема Довбика.

По информации английского издания The Mirror, «пенсионеры» хотят приобрести нового забивного нападающего уже этой зимой и готовы предложить каталонской «Жироне» за переход Довбика 39 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее агент ФИФА назвал сумму, за которую «Жирона» готова продать Довбика.