Англия01 января 2024, 13:43 |
2029
3
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Украинского форварда ждут в Лондоне
01 января 2024, 13:43 |
2029
3
Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере форварда сборной Украины и испанской «Жироны» Артема Довбика.
По информации английского издания The Mirror, «пенсионеры» хотят приобрести нового забивного нападающего уже этой зимой и готовы предложить каталонской «Жироне» за переход Довбика 39 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее агент ФИФА назвал сумму, за которую «Жирона» готова продать Довбика.
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