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  4. Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Англия
01 января 2024, 13:43 |
2029
3

Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика

Украинского форварда ждут в Лондоне

01 января 2024, 13:43 |
2029
3
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере форварда сборной Украины и испанской «Жироны» Артема Довбика.

По информации английского издания The Mirror, «пенсионеры» хотят приобрести нового забивного нападающего уже этой зимой и готовы предложить каталонской «Жироне» за переход Довбика 39 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее агент ФИФА назвал сумму, за которую «Жирона» готова продать Довбика.

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Источник The Mirror
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Комментарии 3
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jovtengellium
у цьому сезоні Довбик заграний за Дніпро-1 і Жирону. навіщо комусь його купувати зимою,якщо грати у новому клубі зможе тільки з нового сезону???
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Gargantua
при всем уважении это не уроень амбиций Челси
очередное свидетельство глупости ихнего менеджмента
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