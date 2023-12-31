Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика

Агент ФИФА Игорь Кривенко поделился мнениями о форварде «Жироны» Артеме Довбике.

«Жирона» никогда не продаст Довбика за 15 миллионов. Если продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем – очень разносторонний футболист, он феноменально играет головой, физически сильный, многое забивает, пасует, чувствует партнеров и обладает большим интеллектом.

Если не сбавит обороты, его ждет какой-то из грандов мирового футбола», – рассказал Кривенко.

Ранее появилась информация, что Довбика может приобрести лондонский «Челси».