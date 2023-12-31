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Испания
31 декабря 2023, 13:11 |
1715
0

Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика

Игорь Кривенко поделился мнениями о лидере «Жироны»

31 декабря 2023, 13:11 |
1715
0
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агент ФИФА Игорь Кривенко поделился мнениями о форварде «Жироны» Артеме Довбике.

«Жирона» никогда не продаст Довбика за 15 миллионов. Если продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем – очень разносторонний футболист, он феноменально играет головой, физически сильный, многое забивает, пасует, чувствует партнеров и обладает большим интеллектом.

Если не сбавит обороты, его ждет какой-то из грандов мирового футбола», – рассказал Кривенко.

Ранее появилась информация, что Довбика может приобрести лондонский «Челси».

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Артем Довбик Жирона Игорь Кривенко чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Expres Online
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