Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Игорь Кривенко поделился мнениями о лидере «Жироны»
Агент ФИФА Игорь Кривенко поделился мнениями о форварде «Жироны» Артеме Довбике.
«Жирона» никогда не продаст Довбика за 15 миллионов. Если продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем – очень разносторонний футболист, он феноменально играет головой, физически сильный, многое забивает, пасует, чувствует партнеров и обладает большим интеллектом.
Если не сбавит обороты, его ждет какой-то из грандов мирового футбола», – рассказал Кривенко.
Ранее появилась информация, что Довбика может приобрести лондонский «Челси».
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