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  4. Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Англия
29 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 29 декабря 2023, 21:41
1584
6

Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер

Артем заинтересовал Маурисио Почеттино

29 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 29 декабря 2023, 21:41
1584
6
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал лондонский «Челси».

По информации английского издания The Sun, «Челси» ищет забивного нападающего и поставил Артема Довбика на первое место своих трансферных целей. За последние несколько недель главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино несколько раз посылал скаутов следить за Довбиком.

Почеттино поражен физическими данными украинца и ожидает, что он составит достойную конкуренцию сенегальскому нападающему «синих» Николасу Джексону.

Источник сообщает, что у Довбика тот же агент, что и у Михаила Мудрика. Ожидается, что «Челси» предложит «Жироне» за Артема 45 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что к Довбику проявляет интерес мадридский «Атлетико».

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Маурисио Почеттино Артем Довбик Михаил Мудрик Челси Дженоа трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник The Sun
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Комментарии 6
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fifa2020
Тільки не туда... Там даже Лукаку, Шева, Де Брюйне, Салах і Торрес не заграли) Сяде на лавку після 3-4 матчів без голів) А потім повернеться в Дніпро)
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+9
samird
Ой, Артеме, не вздумай. 
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+4
Swed
А Джексона  ----------------> в Джирону.)
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Тільки мудрікодрочі можуть побажати переходити Довбику в це лайно. 
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-1
AK.228
Ага 
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-2
Ігор Крава
І де та німецька хвойда ,яка вчора нила , що про Довбика не пишуть?
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-3
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