Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал лондонский «Челси».

По информации английского издания The Sun, «Челси» ищет забивного нападающего и поставил Артема Довбика на первое место своих трансферных целей. За последние несколько недель главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино несколько раз посылал скаутов следить за Довбиком.

Почеттино поражен физическими данными украинца и ожидает, что он составит достойную конкуренцию сенегальскому нападающему «синих» Николасу Джексону.

Источник сообщает, что у Довбика тот же агент, что и у Михаила Мудрика. Ожидается, что «Челси» предложит «Жироне» за Артема 45 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что к Довбику проявляет интерес мадридский «Атлетико».