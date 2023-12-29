Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Артем заинтересовал Маурисио Почеттино
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал лондонский «Челси».
По информации английского издания The Sun, «Челси» ищет забивного нападающего и поставил Артема Довбика на первое место своих трансферных целей. За последние несколько недель главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино несколько раз посылал скаутов следить за Довбиком.
Почеттино поражен физическими данными украинца и ожидает, что он составит достойную конкуренцию сенегальскому нападающему «синих» Николасу Джексону.
Источник сообщает, что у Довбика тот же агент, что и у Михаила Мудрика. Ожидается, что «Челси» предложит «Жироне» за Артема 45 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что к Довбику проявляет интерес мадридский «Атлетико».
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