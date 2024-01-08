Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»
Романо уверен, что трансфера не будет
Известный инсайдер Фабрицио Романо уверен, что форвард «Жироны» Артем Довбик зимой точно никуда не уйдет. И точно не окажется в «Челси», куда его отправляют слухи.
«Несмотря на слухи по поводу «Челси», Довбик в январе точно не покинет «Жирону», без шансов. Это фейковая новость. Летом – посмотрим, но у меня нет данных, что это будет «Челси» или другой клуб».
«Рано говорить», – сказал Романо.
Главным препятствием на пути трансфера украинца в январе является правило ФИФА, запрещающее играть за три команды в одном сезоне.
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