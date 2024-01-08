Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»

Известный инсайдер Фабрицио Романо уверен, что форвард «Жироны» Артем Довбик зимой точно никуда не уйдет. И точно не окажется в «Челси», куда его отправляют слухи.

«Несмотря на слухи по поводу «Челси», Довбик в январе точно не покинет «Жирону», без шансов. Это фейковая новость. Летом – посмотрим, но у меня нет данных, что это будет «Челси» или другой клуб».

«Рано говорить», – сказал Романо.

Главным препятствием на пути трансфера украинца в январе является правило ФИФА, запрещающее играть за три команды в одном сезоне.