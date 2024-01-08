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Англия
08 января 2024, 19:12 | Обновлено 08 января 2024, 19:44
566
3

Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»

Романо уверен, что трансфера не будет

08 января 2024, 19:12 | Обновлено 08 января 2024, 19:44
566
3
Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный инсайдер Фабрицио Романо уверен, что форвард «Жироны» Артем Довбик зимой точно никуда не уйдет. И точно не окажется в «Челси», куда его отправляют слухи.

«Несмотря на слухи по поводу «Челси», Довбик в январе точно не покинет «Жирону», без шансов. Это фейковая новость. Летом – посмотрим, но у меня нет данных, что это будет «Челси» или другой клуб».

«Рано говорить», – сказал Романо.

Главным препятствием на пути трансфера украинца в январе является правило ФИФА, запрещающее играть за три команды в одном сезоне.

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Фабрицио Романо Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ Жирона Челси трансферы Ла Лиги
Источник Caughtoffside
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Remark
Челсі - команда днарів. Навіщо Довбику туди переходити?
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+3
Sdag
Получается что спорт.юа размещает фейковые новости и сам это признаёт. Вот это поворот!!!
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+3
Pavel_i_CO
Це і так було зрозуміло. Навіщо Артему переходити з лідера ЛаЛіги до прорасіянської помийки, яка гниє в середині таблиці АПЛ?
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+2
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