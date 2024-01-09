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Италия
09 января 2024, 16:23 |
581
3

В Серии А рассматривают сокращение количества команд в чемпионате

В элитном дивизионе может стать на две команды меньше

09 января 2024, 16:23 |
581
3
В Серии А рассматривают сокращение количества команд в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы Серии А рассматривают возможность сокращения чемпионата на две команды – с 20 до 18. Обсуждение данного вопроса инициировали топ-клубы страны.

Они хотят сократить количество матчей в чемпионате в связи с расширением формата Лиги чемпионов. В то же время, клубы-аутсайдеры прогнозировано выступают против такого решения. Для того, чтобы решение о сокращении было принято, нужно, чтобы за это проголосовали 14 из 20 клубов лиги.

Напомним, Серия А была расширена с 18 до 20 команд в 2004 году. Ранее в Италии отменили налоговые льготы на подписание игроков из-за границы.

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Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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Octopus
Не сократят, топ-клубов сильно меньше чем нищебродов, а цена голоса одинаковая
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valkvsn
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