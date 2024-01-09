ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
Артем Федецкий во второй раз стал отцом
У бывшего защитника донецкого «Шахтера» и львовских «Карпат», 38-летнего Артема Федецкого родился сын.
Об этом бывший футболист сборной Украины сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.
«Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила», – написал Федецкий.
У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.
Ранее Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ.
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
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