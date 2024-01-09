У бывшего защитника донецкого «Шахтера» и львовских «Карпат», 38-летнего Артема Федецкого родился сын.

Об этом бывший футболист сборной Украины сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

«Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила», – написал Федецкий.

У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.

Ранее Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ.

ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын