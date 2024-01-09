Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 15:44 |
1305
3

ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын

Артем Федецкий во второй раз стал отцом

09 января 2024, 15:44 |
1305
3
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
Instagram. Артем Федецького

У бывшего защитника донецкого «Шахтера» и львовских «Карпат», 38-летнего Артема Федецкого родился сын.

Об этом бывший футболист сборной Украины сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

«Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила», – написал Федецкий.

У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.

Ранее Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ.

ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын

По теме:
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании LEGO в Польше
ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду
ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
Артем Федецкий фото lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 08 января 2024, 20:10 3
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

«Жирона» встретится с «Райо Вальекано», «Реал» сыграет с «Атлетико»

Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08 января 2024, 21:25 5
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году

Элина дошла до финала на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где уступила Коко Гофф

Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Теннис | 09.01.2024, 08:06
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Футбол | 08.01.2024, 18:38
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Футбол | 09.01.2024, 13:35
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Прикольний заголовок)) У нього за шахтьор аж п'ять матчів. Те, що Федецький більшість своєї кар'єри провів у Карпатах та Дніпрі - не важливо?)
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
katerinivez60
Для автора головне "Шахтар", а про "Дніпро" і не згадує!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
08.01.2024, 12:47 7
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
07.01.2024, 16:46 17
Биатлон
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
08.01.2024, 21:59 3
Футбол
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
08.01.2024, 17:27 19
Футбол
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
08.01.2024, 07:14
Бокс
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем