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  4. Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля
Нидерланды
09 января 2024, 15:16 |
740
0

Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля

Джордан Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию

09 января 2024, 15:16 |
740
0
Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аякс» проявляет предметны интерес к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее уже сообщалось о том, что Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию спустя всего полгода после перехода. Однако пока что хавбек не получил добро от клуба на возможный трансфер.

Однако выиграть борьбу за Хендерсона «Аяксу» будет сложно: на полузащитника претендует целый ряд топ-клубов Англии и Германии.

На счету Хендерсона 5 ассистов в 19 матчах за «Аль-Иттифак» во всех турнирах.

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Джордан Хендерсон Аякс Аль-Иттифак трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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