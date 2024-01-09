Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля

«Аякс» проявляет предметны интерес к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее уже сообщалось о том, что Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию спустя всего полгода после перехода. Однако пока что хавбек не получил добро от клуба на возможный трансфер.

Однако выиграть борьбу за Хендерсона «Аяксу» будет сложно: на полузащитника претендует целый ряд топ-клубов Англии и Германии.

На счету Хендерсона 5 ассистов в 19 матчах за «Аль-Иттифак» во всех турнирах.