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  4. Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер
Саудовская Аравия
09 января 2024, 04:03 | Обновлено 09 января 2024, 04:35
88
0

Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер

Игроку не нравится низкая посещаемость матчей его команды

09 января 2024, 04:03 | Обновлено 09 января 2024, 04:35
88
0
Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон собирается покинуть саудовскую Про-лигу и свой клуб «Аль-Иттифак» только через шесть месяцев после его перехода из «Ливерпуля» за 12 миллионов фунтов стерлингов на фоне опасений за место в составе сборной Англии на Евро-2024.

Позиция «Аль-Иттифака» состоит в том, что Хендерсон не продается, и соглашение об аренде будет тяжелым для большинства клубов из-за его высокой зарплаты.

33-летний игрок отчаянно хочет вернуться в Европу, и, как полагают, он недоволен посещаемостью игр чемпионата еженедельно. Климат страны также повлияли на его решении покинуть команду.

Полузащитник также надеялся на лучшую форму, играя под руководством легенды «Ливерпуля» Стивена Джерарда на Ближнем Востоке, но его надежды не оправдались. «Аль-Иттифак» оказался на восьмом месте в Профессиональной лиге Саудовской Аравии, отставая от лидера «Аль-Хилаля» на колоссальные 28 очков. Клуб тоже не выиграет с октября.

Сообщается, что кандидатуру Хендерсона агенты предложили «Баварии» и «Байеру», также в его возвращении заинтересованы многие клубы АПЛ, в частности, «Челси».

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Джордан Хендерсон Стивен Джеррард Бавария Байер
Источник talkSPORT
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