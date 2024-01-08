Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания английского полузащитника саудовского «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что также на 33-летнего экс-капитана «Ливерпуля» претендуют «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Сам Джордан стремится вернуться в Премьер-лигу, и на это есть несколько причин. Во-первых, у него есть конфликты внутри «Аль-Иттифака». Во-вторых, Джордану не нравятся условия игры в Саудовской Аравии. Финальной причиной является желание сыграть на Евро-2024, а возвращение в европейский футбол значительно увеличит шансы на попадание в заявку сборной Англии.

В этом сезоне Джордан Хендерсон провел 19 матчей за «Аль-Иттифак», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость возрастного полузащитника в 7.5 миллионов евро, а его зарплата в Аравии составляет 40 миллионов евро в год.