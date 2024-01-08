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  4. Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика
Англия
08 января 2024, 14:06 |
498
1

Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика

«Челси» рассматривает возможность подписания Джордана Хендерсона

08 января 2024, 14:06 |
498
1
Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания английского полузащитника саудовского «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что также на 33-летнего экс-капитана «Ливерпуля» претендуют «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Сам Джордан стремится вернуться в Премьер-лигу, и на это есть несколько причин. Во-первых, у него есть конфликты внутри «Аль-Иттифака». Во-вторых, Джордану не нравятся условия игры в Саудовской Аравии. Финальной причиной является желание сыграть на Евро-2024, а возвращение в европейский футбол значительно увеличит шансы на попадание в заявку сборной Англии.

В этом сезоне Джордан Хендерсон провел 19 матчей за «Аль-Иттифак», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость возрастного полузащитника в 7.5 миллионов евро, а его зарплата в Аравии составляет 40 миллионов евро в год.

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Источник Fichajes.net
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Андрей Шевченко
"партнери пудрика" - кацапи...Не Думаю, що Гендерсон буде його дрючити в гвинтокрилі.
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