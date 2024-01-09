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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 13:39 | Обновлено 09 января 2024, 13:43
2959
8

Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ

Видимо, все из-за заявления Цитаишвили: «не было мечты играть за Украину»

09 января 2024, 13:39 | Обновлено 09 января 2024, 13:43
2959
8
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

23-летний хавбек киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в «Динамо» Батуми, заявил, что больше не будет давать украинским СМИ.

Видимо, все дело в том, что комментарии NV.ua Георгий сказал следующее:

«У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно, была ли у меня конкуренция в сборной Украины. Просто хотелось играть в грузинской команде. Почему у меня был паспорт? У меня был и грузинский паспорт. Но я от него отказался.

Потому что для академии «Динамо» Киев мне был нужен украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду, потому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины».

Интересно, что Цитаишвили становился чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины. Сейчас на его счету 14 матчей за национальную команду Грузии.

Аренда Георгия в «Динамо» Батуми действительны до лета 2024 года, а контракт с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

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Георгий Цитаишвили Динамо Киев Динамо Батуми сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 8
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TarasTaras94
Насправді те що він вибрав грати за свою батьківщину це його справа і лише повага, тут взагалі нема нічого такого. Але коменти потім дійсно дивні, ти ж публічна людина, будь більш коректним. Стосовно таланту, то дійсно він взагалі його не реалізував нажаль 
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+3
fifa2020
Кому ти потрібен, бігунок дешевий, ти на колінах маєш стояти перед Україною і дякувати, що взяла тебе в збірну і дала шанс зіграти на великому турнірі, а то з Грузією тобі це тільки світило би в сні) Динамо Батумі - ахаахаха... 
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+3
anacreon
По суті він просто сказав реальність. Як воно було.
Йому сказали брати паспорт, або іди гуляй. Тут своїх є купа молодняка, щоб ще грузинам виховувати. Те саме робили Алієву і Мілевському. Він взяв. Потім побачив, що перспектив у дорослій команді нема і Україна йому все одно чужа, а Грузія рідна і пішов і взяв назад паспорт своєї батьківщини. І правильно зробив. Он у своїй збірній грає, а в українську його б не визвали. Бо купа кращих конкурентів.
Інша річ, що треба думати, що ти публічна особа і що такі речі як "Мене заставили грати за країну, хоч мені було фіолетово" - не будуть добре сприйняті тією самою країною.Тому свої думки треба було тримати при собі. Ті ж Мілевський та Алієв такого ніколи не говорили. І раз вже взяли паспорт, то поважають країну, якій присягнули. І стали своїми.
Ми їх сприймаємо як українців. Хоч вони народилися не тут.
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+1
BATI-GOOOOOL
Это его выбор и думаю не стоит его осуждать,главное что мы ничего не потеряли ,прямолинейный ,прущий как бык без какой-либо мысли в голове посредственный игрок.
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+1
Олександр
А як так виходить що Макс Кілман зіграв за збірну молодіжні Англії з футзалу і не може тепер за збірну України з футболу грати. А цей собі грає???
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0
Алекс 122
А почему если он патриот не играл за молодежную Грузию.? Это было бы вполне естественным .
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0
Лига конференций без динамо
Настоящий дырявый кипрский опзжшник 
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-4
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