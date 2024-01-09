Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ

23-летний хавбек киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в «Динамо» Батуми, заявил, что больше не будет давать украинским СМИ.

Видимо, все дело в том, что комментарии NV.ua Георгий сказал следующее:

«У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно, была ли у меня конкуренция в сборной Украины. Просто хотелось играть в грузинской команде. Почему у меня был паспорт? У меня был и грузинский паспорт. Но я от него отказался.

Потому что для академии «Динамо» Киев мне был нужен украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду, потому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины».

Интересно, что Цитаишвили становился чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины. Сейчас на его счету 14 матчей за национальную команду Грузии.

Аренда Георгия в «Динамо» Батуми действительны до лета 2024 года, а контракт с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.