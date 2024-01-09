Юрий КОВАЛЬ: «Так сложилась ситуация, что Зарю пришлось встряхнуть»
И.о. наставника луганской команды рассказал о трансферной политике клуба
Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Юрий Коваль рассказал о трансферной политике луганского клуба.
– Из года в год Заря приучила нас, что может терять по полкоманды, менять тренера, но на результатах это не особо сказывалось. Неожиданный уход Патрика спутал все карты?
– Футбол, как и история, не знают сослагательного наклонения. Уход Патрика, конечно, свою роль сыграл. Каждый из тренеров, приходивший в Зорю, имеет свой взгляд на футбол. В беседах с ними мы пытались привести команду к общему знаменателю.
– Какие впечатления от прошедшего сезона команды и работы нидерландского штаба?
– Патрик ван Леувен – очень системный и сильный тренер. Игра была красивой и результативной. Была бы она такой же без игроков, которых мы потеряли, – сказать сложно. Мы многие с ним на эту тему говорили и сошлись на том, что в команде должны быть 22 равноценных футболиста.
– Это то, чего не было в этом сезоне?
– К сожалению, не получилось набрать и 12–15 одного уровня. Игроки пришли в команду в разной степени готовности. Отсюда и возникли проблемы. Не было возможности привести всех игроков к общему знаменателю.
– Как будет решаться вопрос с футболистами, у которых остается полгода действующего контракта с Зарей?
– Разговоры с футболистами продолжаются. Проблема состоит в том, что игроки немного переоценивают себя. Им кажется, что они заслуживают нечто большее. В этом плане Заре точно нечего переживать.
– Учитывая, что крайне сложно будет пробиться в еврокубки, это будет побуждать к трансферам на выход?
– Трамплин футболистов и тренерского состава Зари очень высок. Я думаю, что нет сегодня футболистов, которых нельзя заменить.
– Какие позиции в Заре нуждаются в усилении?
– Будет неэтично с моей стороны это озвучивать. Те футболисты, которые есть сейчас, очень квалифицированы. Есть травмы, усталость, куча случайностей.
– После смены трех тренеров вам пришлось руководить командой в последних матчах 2023 года. Работа со свистком сильно отличается от роли второго плана?
– Да, я был без свистка, но под моим кураторством мы построили структуру между командами U-19 и первой командой. Плюс я читаю лекции для Центра лицензирования УАФ. Процесс управления делится на две части – управление футболистами и тренировочный процесс. Учитывая, что я читаю лекции, я должен владеть новейшими методиками.
Для меня, имея 32 года профессиональной карьеры, вхождение в тренерскую роль не составило труда. Если бы я ушел и работал завхозом, а потом взял свисток – это один момент. Я участвую во всех процессах взаимодействия первой и второй команды, обучения наших тренеров. Я постоянно со всеми на связи, адаптации никакой не требовалось. Такая сложилась ситуация, что нужно было помочь команде встряхнуться. Думаю, эту задачу мы решили.
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