Юрий КОВАЛЬ: «Место Зари в таблице не соответствует амбициям клуба»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Юрий Коваль подвел итоги первой части сезона УПЛ и еврокубов:

«Как Заря будет исходить из этого положения? Это временное явление. 14-е место, на котором сейчас находится Заря, не соответствует амбициям клуба. Весной мы не будем разрываться на два фронта, состав есть, сборы запланированы, селекция готовится.

Раньше Заря прошла путь от безнадежного аутсайдера до одного из претендентов на медали? В этом и есть парадокс Зари. 10 лет назад мы уехали из родного города и переехали в Запорожье. Команда сейчас второй год базируется в Киеве. Сначала мы тренировались на Нивках, но когда дети вернулись, пришлось переезжать в другое место. Даже такие бытовые моменты дают о себе знать. Сколько усилий прилагает президент клуба, чтобы команда была!

Отсутствие материальной базы компенсируется правильным тренировочным процессом, выбором тренера, результатами. Заря в последних играх показала, что характер есть и готовы сражаться до конца. Так что Заря будет до последнего бороться за еврокубки, как бы это смешно ни звучало. Такая задача ставится.

Выступления Зари в еврокубках? Условия подготовки изменялись от игры к игре. У нас практически нет возможности организовать целенаправленный тренировочный процесс. Ты играешь теми, кто у тебя есть. Заря, к сожалению, пока ни разу в своей истории не выходила из группы. Те матчи с Брейдабликом, в которых мы одержали победу, не говорят о том, что исландцы – слабый соперник, хотя у них чемпионат закончился еще раньше еврокубков.

Для того чтобы сыграть в Исландии, нужно поехать в Варшаву, лететь 6 часов ночью, провести там 2 дня и возвращаться играть в Украину. Да, какие-то игры перенесли. Нет планомерного игрового цикла.

Первая игра с Гентом (1:1) вообще была отличная. Когда я ее посмотрел, сделал анализ и пришел к выводу, что это была наша сильнейшая игра. Перенос игры с Маккаби Т-А в Сербию сыграл нам не на руку. Мы бы подошли к этому матчу в более оптимальной форме. Очень сложной была логистика и подготовка. Игроки вернулись из сборной не в лучшей форме.

Я не оправдываюсь, но уровень игроков Маккаби достаточно силен. Могла создаться иллюзия, что они из-за войны вообще забили на футбол, но они тренировались, им дали возможность уезжать и через месяц подошли к матчу с нами в лучшей форме.

Не скажу, что соперники были нам не по зубам, но мы далеки от своего оптимального уровня. Старались, ни в одном из матчей не ушли с поля без гола, но в таких играх все решает опыт. Сегодня это наш уровень, как бы ни звучало досадно.

С точки зрения селекции проблемы остались по одной причине. У нас три молодых вратаря. Сезон начинал Сапутин, весь прошлый сезон был первым. У Саши произошел спад, и шанс получил Турбаевский, который здорово начал, но на дистанции начал ошибаться. Еще не забывайте о еврокубках. Постоянно ротировать состав, а к этому добавилась еще логистика.

Играть на два фронта может команда, имеющая стабильный состав. Конечно, какие-то игроки не раскрылись так, как хотелось. Очень хороший потенциал у легионеров, но нужно ждать, когда они раскроются. Многое зависит от опытных игроков.

Молодые динамовцы смогут принести пользу Заре. Очень надеемся на Яцика, Волошина, Горбача, Боля. Им нужно добавить в атлетизме, возмужать, и они принесут команде много пользы».