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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 03:37 | Обновлено 07 января 2024, 03:48
45
0

Юрий КОВАЛЬ: «У Зари Боль и Яцык еще не окрепли»

И.о. главного тренера луганского клуба подвел итоги первой части сезона

07 января 2024, 03:37 | Обновлено 07 января 2024, 03:48
45
0
Юрий КОВАЛЬ: «У Зари Боль и Яцык еще не окрепли»
ФК Заря. Юрий Коваль

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Юрий Коваль подвел итоги первой части сезона для бронзового призера УПЛ предыдущего сезона:

«Здесь ситуация проста. Очень короткая пауза летом, уход ведущих футболистов: Бражка, Имерекова, Русина, Булецы. И самое важное – уход Патрика ван Леувена. Пришедшие в команду летом футболисты согласовывались с ним. По его рекомендации приглашали новых футболистов. Когда начинается предсезонка, а тренера нет, конечно, эта неделя перед отъездом на сбор в Польшу спутала все карты.

Затем приезд Лалатовича в тренировочный лагерь. На собрании работало очень мало игроков и здесь я соглашусь с Ненадом. Сыграли многие контрольные матчи, которые согласовывал предыдущий тренерский штаб. Приходилось в ущерб подготовке к чемпионату играть эти матчи, в результате чего пошли травмы. Выпали Чурко, Бутко. Перед началом чемпионата Заря недосчиталась шести футболистов стартового состава, которые определяли игру в прошлом сезоне.

Стиль Лалатовича абсолютно отличается от того футбола, который прививал Патрик. После десятидневной подготовки ему было сложно разобраться, по какой схеме играть. Потому что у Патрика разработалась структура игры, голландская система. Футболисты знали, что нужно делать. Это было доступно и понятно. Приходит новый тренер, пытается перестроить, найти оптимальное сочетание игроков в поле. Не всегда это правильно выходит. Плюс проблемы в центральной оси – прежде всего защита и опорная зона. Отсюда и неубедительные результаты. Чередование побед и поражений.

Если Патрик проповедовал вертикальный футбол, мобильность, тренировку за которые нужно пробегать большую дистанцию, то у Лалатовича построено на том, что футболисты должны импровизировать и играть по ситуации.

Валерий Кривенцов пытался поставить команде умный футбол, построенный на интеллекте футболиста, перестройках, хорошей игре в атаке, элементах прессинга.

Все тренеры проводили качественные занятия. Наблюдая со стороны, я не могу сказать, что кто-нибудь из них неправильно готовил футболистов. За столь короткий промежуток времени смена стиля, тренерской мысли, отсутствие кадров не позволяет проводить ротацию, пока это формировалось и добирались игроки. Все вышеперечисленные компоненты и привели к тому, что мы имеем сейчас.

Я не вижу здесь великой трагедии. У каждой команды идут перепады. Заря, если вы помните, была в упадке после Вернидуба, когда пригласили из Днепра группу молодых футболистов (Лунин, Кочергин, Лунев, Сваток). Сегодня у нас Боль и Яцык еще не окрепли, поэтому в сочетании с иностранцами и другими игроками не смогли на себе потянуть игру команды. Есть определенные позиции, требующие усиления.

По скоростным качествам, квалификации игроков мы точно не уступаем другим командам. Насколько Заря сумеет улучшить свои показатели, покажет только время».

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Юрий Коваль чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Антон Боль Александр Яцык
Источник Украинский футбол
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