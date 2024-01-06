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  4. Тренер Зари Коваль: «Я – временное явление, клуб ищет наставника»
Англия
06 января 2024, 14:13 |
392
1

Тренер Зари Коваль: «Я – временное явление, клуб ищет наставника»

Аттевелд, Кучер – среди вариантов

06 января 2024, 14:13 |
392
1
Тренер Зари Коваль: «Я – временное явление, клуб ищет наставника»
ФК Заря. Юрий Коваль

Исполняющий обязанности тренера «Зари» Юрий Коваль знает, что не продолжит работу с командой во второй части сезона. Клуб занимается поиском наставника.

– На какой стадии Заря в вопросе поиска нового тренера?

– Коваль – это временное явление. Для того, чтобы не возникала частая смена тренеров и была какая-то перспектива, нужно найти тренера. Если будет сбор проводить один тренер, а подпишут другого – летняя история повторится.

– В СМИ часто звучала фамилия Раймонда Аттевелда, который может продолжить дело ван Леувена в Заре.

– Там приезжал Кучер, другие [тренеры тоже] приезжали. У прессы стоит задача подогреть интерес к определенным моментам. Переговоры ведутся не с одним тренером. Главное не ошибиться.

Ранее сообщалось, что руководство клуба находится в Польше, где и ведет переговоры с кандидатами.

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Юрий Коваль Заря Луганск Украинская Премьер-лига Раймонд Аттевелд Александр Кучер
Источник Украинский футбол
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Володимир
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