Тренер Зари Коваль: «Я – временное явление, клуб ищет наставника»

Исполняющий обязанности тренера «Зари» Юрий Коваль знает, что не продолжит работу с командой во второй части сезона. Клуб занимается поиском наставника.

– На какой стадии Заря в вопросе поиска нового тренера?

– Коваль – это временное явление. Для того, чтобы не возникала частая смена тренеров и была какая-то перспектива, нужно найти тренера. Если будет сбор проводить один тренер, а подпишут другого – летняя история повторится.

– В СМИ часто звучала фамилия Раймонда Аттевелда, который может продолжить дело ван Леувена в Заре.

– Там приезжал Кучер, другие [тренеры тоже] приезжали. У прессы стоит задача подогреть интерес к определенным моментам. Переговоры ведутся не с одним тренером. Главное не ошибиться.

Ранее сообщалось, что руководство клуба находится в Польше, где и ведет переговоры с кандидатами.