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Испания
08 января 2024, 21:49 |
378
0

Назван коэффициент на победу Жироны в Кубке Испании перед 1/8 финала

Главным фаворитом на титул является «Барселона»

08 января 2024, 21:49 |
378
0
Назван коэффициент на победу Жироны в Кубке Испании перед 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

8 января состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании 2023/24.

Букмекерские конторы обновили котировки на фаворитов Кубка перед стартом 5-го раунда турнира.

Главным претендентом на титул является «Барселона», которая проведет поединок против «Унионистоса». Коэффициент на победу каталонцев составляет 3.00.

Вторым фаворитом на трофей идет действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид. На на победу королевского клуба, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, можно поставить с коэффициентом 3.50. В 1/8 финала фанатов футбола ждет мадридское дерби: «Реал» vs «Атлетико».

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбик и Виктором Цыганковым поборется з путевку в четвертьфинал с «Райо Вальекано». Шансы подопечных Мичеля на завоевания Кубка котируются по 7.00.

«Валенсия» и украинец Роман Яремчук в 1/8 финала встретятся с «Сельтой». Трофей «летучих мышей» расценивается в 35.00.

Топ-6 фаворитов на победу в Кубке Испании 2023/24 после жеребьевки 1/8 финала:

  1. Барселона – 3.00
  2. Реал Мадрид – 3.50
  3. Жирона – 7.00
  4. Атлетико Мадрид – 9.00
  5. Севилья – 15.00
  6. Атлетик Бильбао – 15.00

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Источник Sport.ua
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