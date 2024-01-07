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  4. Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Испания
07 января 2024, 17:05 |
3051
3

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250

«Красно-белые» делят первое место с мадридским «Реалом»

07 января 2024, 17:05 |
3051
3
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 3.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.33.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 357 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00, а перед 19-м туром – 4.00.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 48 очками после 19 туров. У «Реала» также 48 пунктов, по личной встрече (3:0) королевский клуб находится выше.

На третьем месте идет «Барселона» (41), а на четвертом – «Атлетик» Бильбао (38).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 18 туров:

  1. Реал Мадрид – 1.28
  2. Жирона – 3.50
  3. Барселона – 9.00
  4. Атлетико Мадрид – 30.00
  5. Атлетик Бильбао – 350.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 14 января 2024 года. В 20-м туре чемпионата Испании жиронцы в гостях сыграют против «Альмерии».

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 19 туров

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
победы над Барселоной и Атлетико это мощная заявка. Не удивлюсь если матч второго круга с Реалом станет решающим.
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+2
Владислав Рейский
Наравне с реалом пока шо
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0
Український Крим
В цій новині не так цікавий коефіцієнт на Жирону, як те, що Атлетіко фактично списаний, а перемога Барси з кефом 9 виглядає вже як сенсація
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0
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