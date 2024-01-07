Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 3.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.33.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 357 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00, а перед 19-м туром – 4.00.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 48 очками после 19 туров. У «Реала» также 48 пунктов, по личной встрече (3:0) королевский клуб находится выше.

На третьем месте идет «Барселона» (41), а на четвертом – «Атлетик» Бильбао (38).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 18 туров:

Реал Мадрид – 1.28 Жирона – 3.50 Барселона – 9.00 Атлетико Мадрид – 30.00 Атлетик Бильбао – 350.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 14 января 2024 года. В 20-м туре чемпионата Испании жиронцы в гостях сыграют против «Альмерии».

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 19 туров