Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.00.
Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.33.
Котировки на титул жиронцев обрушились в 312,5 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.
«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 45 очками после 18 туров. У «Реала» также 45 пунктов, по личной встрече (3:0) королевский клуб находится выше.
На третьем месте идет «Барселона» (38), а на четвертом – «Атлетико» Мадрид (35).
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 18 туров:
- Реал Мадрид – 1.33
- Жирона – 4.00
- Барселона – 8.00
- Атлетико Мадрид – 12.00
- Реал Сосьедад – 350.00
Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 3 января 2024 года. В 19-м туре чемпионата Испании жиронцы на своем поле сыграют против мадридского «Атлетико».
«Реал» в тот же день встретится на «Сантьяго Бернабеу» с «Мальоркой».
Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 18 туров
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