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  4. Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Испания
22 декабря 2023, 21:30 |
3188
2

Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

22 декабря 2023, 21:30 |
3188
2
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.33.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 312,5 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 45 очками после 18 туров. У «Реала» также 45 пунктов, по личной встрече (3:0) королевский клуб находится выше.

На третьем месте идет «Барселона» (38), а на четвертом – «Атлетико» Мадрид (35).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 18 туров:

  1. Реал Мадрид – 1.33
  2. Жирона – 4.00
  3. Барселона – 8.00
  4. Атлетико Мадрид – 12.00
  5. Реал Сосьедад – 350.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 3 января 2024 года. В 19-м туре чемпионата Испании жиронцы на своем поле сыграют против мадридского «Атлетико».

«Реал» в тот же день встретится на «Сантьяго Бернабеу» с «Мальоркой».

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 18 туров

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Источник Sport.ua
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KirTheKing
правильно писать не обвалили, а зміцнили !!
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OKs100
Жирона самый сильный клуб в Каталонии.
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