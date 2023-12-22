Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.33.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 312,5 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 45 очками после 18 туров. У «Реала» также 45 пунктов, по личной встрече (3:0) королевский клуб находится выше.

На третьем месте идет «Барселона» (38), а на четвертом – «Атлетико» Мадрид (35).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 18 туров:

Реал Мадрид – 1.33 Жирона – 4.00 Барселона – 8.00 Атлетико Мадрид – 12.00 Реал Сосьедад – 350.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 3 января 2024 года. В 19-м туре чемпионата Испании жиронцы на своем поле сыграют против мадридского «Атлетико».

«Реал» в тот же день встретится на «Сантьяго Бернабеу» с «Мальоркой».

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 18 туров