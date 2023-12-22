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  4. Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Испания
22 декабря 2023, 18:04 |
1123
1

Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?

Главный претендент на чемпионский титул – «Реал»

22 декабря 2023, 18:04 |
1123
1
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta определил претендентов на победу в чемпионате Испании после 18-го тура, который стал последним в 2023 году.

Абсолютным фаворитом чемпионата является мадридский «Реал». Его шансы составляют 91.8% и в 20 раз больше, чем у ближайшего преследователя. Интересно, что еще месяц назад «сливочным» отдавали 81.4%.

Вторым претендентом на титул является каталонская «Жирона», шансы которой тоже выросли. Если по состоянию на 1 декабря суперкомпьютер прогнозировал команде аж 4-е место в таблице, то сейчас Opta считает, что «Жирона» будет второй, а шансы Артема Довбика и Виктора Цыганкова на золотые медали составляют 4.1%.

Совсем мизерными являются шансы на победу у «Барселоны» (1.7%), «Атлетико» (2.2%) и «Реал Сосьедада» (0.1%). Считается, что чемпионство других команд невозможно.

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Реал Мадрид Жирона Барселона Атлетико Мадрид Реал Сосьедад статистические расклады Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин
Источник Opta
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Комментарии 1
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vazazh
Це, як не жаль піпець Барси. Ну що ж керівництво доводить команду до рівня Валенсії, чи ще нижче. 
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