С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
«Жирона» встретится с «Райо Вальекано», «Реал» сыграет с «Атлетико»
8 января в Лас-Росасе состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в 5-м раунде турнира сыграет против «Атлетико».
Еще один испанский гранд «Барселона встретится с «Унионистасом» из 3-го дивизиона.
«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/4 финала с «Райо Вальекано».
«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Сельты».
Поединки 1/16 финала турнира состоятся с 16 по 18 января 2024 года.
Кубок Испании. 1/8 финала
- Унионистас – Барселона
- Тенерифе – Мальорка
- Хетафе – Севилья
- Осасуна – Реал Соьедад
- Валенсия – Сельта
- Атлетик Бильбао – Алавес
- Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
- Жирона – Райо Вальекано
🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 I ¡EMPAREJAMIENTOS DE OCTAVOS!— RFEF (@rfef) January 8, 2024
🗓️ Los encuentros se disputarán los días 16, 17 y 18 de enero de 2024.
🍀 ¡Mucha suerte a todos!#CopaDelRey I #LaCopaMola pic.twitter.com/mZiwg2lxdE
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