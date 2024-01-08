С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

8 января в Лас-Росасе состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в 5-м раунде турнира сыграет против «Атлетико».

Еще один испанский гранд «Барселона встретится с «Унионистасом» из 3-го дивизиона.

«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/4 финала с «Райо Вальекано».

«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Сельты».

Поединки 1/16 финала турнира состоятся с 16 по 18 января 2024 года.

Кубок Испании. 1/8 финала

Унионистас – Барселона

Тенерифе – Мальорка

Хетафе – Севилья

Осасуна – Реал Соьедад

Валенсия – Сельта

Атлетик Бильбао – Алавес

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Жирона – Райо Вальекано