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  4. С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Испания
08 января 2024, 20:10 | Обновлено 08 января 2024, 20:18
1875
2

С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

«Жирона» встретится с «Райо Вальекано», «Реал» сыграет с «Атлетико»

08 января 2024, 20:10 | Обновлено 08 января 2024, 20:18
1875
2
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Copa del Rey

8 января в Лас-Росасе состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в 5-м раунде турнира сыграет против «Атлетико».

Еще один испанский гранд «Барселона встретится с «Унионистасом» из 3-го дивизиона.

«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/4 финала с «Райо Вальекано».

«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Сельты».

Поединки 1/16 финала турнира состоятся с 16 по 18 января 2024 года.

Кубок Испании. 1/8 финала

  • Унионистас – Барселона
  • Тенерифе – Мальорка
  • Хетафе – Севилья
  • Осасуна – Реал Соьедад
  • Валенсия – Сельта
  • Атлетик Бильбао – Алавес
  • Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
  • Жирона – Райо Вальекано

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Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»
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Источник Sport.ua
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Volodymyr Shevchenko
Повезло юнионистасу) вильяреал выбили, а эту бапсу - на одной ноге))
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naverland
Барсе повезло
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