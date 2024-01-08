Эрик ТЕН ХАГ: «Ван де Бек уже не тот игрок, что был в Аяксе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему нидерландский хавбек Донни ван де Бек не смог добиться успеха на «Олд Траффорд»:

«Я работаю с ним уже два года, а до этого он работал здесь под руководством разных тренеров. У него появился еще один шанс.

Но, когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», он уже не был тем игроком, который был у меня в «Аяксе», потому что получал много травм и не мог закрепиться в основном составе.

После моего прихода он так и не смог справиться с травмами, поэтому они стали главной причиной того, что ему не удалось закрепиться в команде».

Напомним, неделю назад ван де Бек отправился в аренду в «Айнтрахт» Франкфурт.