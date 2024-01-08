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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Ван де Бек уже не тот игрок, что был в Аяксе»
Англия
08 января 2024, 21:01 |
515
1

Эрик ТЕН ХАГ: «Ван де Бек уже не тот игрок, что был в Аяксе»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о нидерландском хавбеке

08 января 2024, 21:01 |
515
1
Эрик ТЕН ХАГ: «Ван де Бек уже не тот игрок, что был в Аяксе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему нидерландский хавбек Донни ван де Бек не смог добиться успеха на «Олд Траффорд»:

«Я работаю с ним уже два года, а до этого он работал здесь под руководством разных тренеров. У него появился еще один шанс.

Но, когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», он уже не был тем игроком, который был у меня в «Аяксе», потому что получал много травм и не мог закрепиться в основном составе.

После моего прихода он так и не смог справиться с травмами, поэтому они стали главной причиной того, что ему не удалось закрепиться в команде».

Напомним, неделю назад ван де Бек отправился в аренду в «Айнтрахт» Франкфурт.

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Эрик тен Хаг Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт
Источник Metro
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