ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал хавбека Манчестер Юнайтед

Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, выкуп будет стоить немецкому клубу 11 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Опция выкупа для «Айнтрахта» не будет обязательной.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, в 2022 году уже побывал в аренде в «Эвертоне». В нынешнем сезоне 26-летний нидерландец принял участие всего в двух матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и суммарно провел на поле лишь 21 минуту.